《每周華語－黃溢華》中日中印、海上貿易、大和武藏、深藍棋士

《每周華語》中日兩國太空探險於上周均有好消息。中國探月採石成功返航之中，而日本登

陸小磒員的探測器亦於澳洲收回。中日為亞洲爭光，亦是另一次的「人類一小步」也。１９５０

╱１９６０年代美蘇法英等國進一步「走」出地球。１９７０╱２０２０年的半世紀，其他國家

努力追上太空科研，中日印也有不錯成果。



１９９２年，中日邦交正常化廿年，是年的９月２９日至１０月４日舉辦了郵展。老友記有

此首日封，分別有日本及中國發行的郵票及蓋印。近日俄國於北方四島部署了導彈系統，亦再三

說明二次大戰之後，各戰勝國之間與戰敗國存在至今仍未解決的地緣困難及未解的國際問題。多

年前，俄梅得韋傑夫親訪北方四島，於島上「Ｔ－５５」砲塔遙防日本北海道。他手持

「Ｌｅｉｃａ」機，黑色衣著認真地在砲塔觀察及留影。事隔十多年，俄又部署了導彈系統，相

信日俄就北方四島的「安排」並未有「出路」。當年日本差點兒北海道也成為斯太林的領土！因

而原爆不幸╱殘忍，但以戰略及歷史長波看，得失之間，至今仍不易下定論。全日本本土作戰，

美蘇又如何處理？！



中日關係歷史幾十年。圓明園的馬首於１８６０年失散了！上周終於返回祖國神州大地。十

二時辰鐘由動物之「首」代表之。八國聯軍搶奪了中國的財產，而同期日本步入明治維新，全方

位學習西方的知識及政治體制。財閥崛起，其中１８９５年及１９０５年戰勝大清國及沙俄，日

本財閥地位因為有更多商機而可左右日政府的政策。１９３０年代，日海軍機密地建造了大和及

武藏主力艦。兩艘為姊妹艦，而武藏由三菱重工建造。今天，日本的主力十式坦克及潛艦，均由

三菱重工建造。可見日本作為戰敗國，軍工及科研╱太空實力水平甚高。



東海、太平洋、南海及印度洋乃近千年貿易的海洋地域。印度洋地域甚大，印度乃文明古國

之一，而「Ｂａｙ ｏｆ Ｂｅｎｇａｌ」（孟加拉灣）更是主要南亞貿易之海域。英國人不只

去了新加坡、香港、上海及日本，英國公司也於孟加拉灣進行了貿易。英國及不少西歐國家，稱

雄七海幾百年，拿下了不少殖民地及陸地，長期吸納大量資源！亞洲╱南亞成為別國的資源╱人

力出口地，貿易自然長期不公平地進行幾百年之久。



英國也好，西班牙也好，由大西洋╱地中海航行至印度洋╱孟加拉灣、南海╱馬六甲、太平

洋等等，建立了巨大的海上貿易系統。中日兩國，面對海上新地緣，大清「低估」了人家的實力

，而日本則全方位學習，可惜擁有大和╱武藏巨大主力艦，不用來作防衛，卻不幸走上了二戰之

路。印度與中國由陸路連接，海上連接，日本與印度看似甚遠！但以地緣角度看，印日也好，印

中也好，甚而美印╱俄印，根本連接在「一起」，印度海軍也有航母及多國的戰機。印度洋╱太

平洋以前後的地緣格局，把南海於「中央」拉動。二戰之後，太平洋甚而全球海洋，已成為美國

全球地緣「主軸」之一。今天石油自中東運往亞洲，使全球化之下，海上地緣╱軍港自然極為重

要。



下棋必重視策略。１９９０年代，「Ｄｅｅｐ Ｂｌｕｅ」第一場敗於著名棋士

Ｋａｓｐａｒｏｖ，而第二場便可取勝。「Ａ﹒Ｉ﹒╱電腦」看似無敵，但更聰明的系統，亦不

可能預知地緣之互動「方向」。中印也好，中日也好，中國地理上剛好在兩國「中間」。中印陸

地有連接，而中日以大海連接為主。印度不是島國，地緣上也可攻可守，自身宗教╱文化及與西

方關係，都局限了印度的地緣發展方向。



上周中國成功登月採集月表上的岩石等。中印兩國人口十多億，合共廿多億人口。可惜中國

及印度，各自限制甚多，各自面對的自身問題使兩國的潛在合作事倍功半。大海乃各國的重要地

緣主軸之一，海上貿易，也必涉及重要的戰略物資。外電引述，２０２１年英國航母往南海╱太

平洋╱日本航行云云。由東海╱台海╱南海甚而太平洋，中國的海洋角色仍未真的確定下來。事

實上，南北極資源甚多，卻只有少數國家可直接開發。



日本「３１１」事件，面對大地震、海嘯及核災難，日東北差點兒全毀！日本人口老年化急

速惡化，即使二戰後，日本全球投資，自身科研╱產業文化也有巨大收益，但無足夠資源支持，

日本的經濟增長，不只看全球╱本土市場，其中全球化才有更佳的「出路」，為日本提升經濟實

力。北方四島及東海及其他地域，與中俄仍不停有摩擦。可見日本也必重視各國的關係，因而中

日關係相信可步入相對溫和期。



地理上，印度海陸也有優勢，也面對印度、泰國及緬甸等國。近卅年，貿易上，海路仍有優

勢，也不一定由空運主導。相信印度與日本有別，不只文化，自身地緣也不易長期穩定：宗教、

文化，人民收入巨大差異等等都使印度面對比日本更為複雜的地緣關係。



日本乃戰敗國，二戰後由美軍統治多年才由日本自行管治，戰後至今，日本已「自然」成為

美國的亞洲「盟友」，十分明顯。印度航母可容納俄、歐及英等國的戰機升降！日本的軍備，今

天仍以美國軍備為「主軸」。三菱的「十式」坦克有自身科研及特色，或許是一例外了。但英日

作為島國，海空軍才是重點。而海上貿易，以軍備作為「保安」才可確保自身貿易的穩定╱安全

！電腦「深藍」再勁也不及海貿的重要性！



全球疫情依然未「見頂」，不幸正在進一步惡化。英國╱歐盟談判暫停，相信在最後一刻可

解決。近月見全球股市表現好，「炒」疫苗有功效。２０２１年１月，拜登入主，白宮機會已極

大，且看中美有否「正能量」的外交消息，使市場１２月╱１日再上升。事實上，今年股市表現

甚佳，可惜疫情及全球地緣２０２１年可否改善？有待觀察了。《資深市場人士 黃溢華》

