《地產人眼－黃漢成》學生應該學些甚麼？

《地產人眼》通識教育科原意希望透過探究各類議題，藉此擴闊學生的知識基礎，加強學生

對社會的觸覺，然而多年來有關通識教育的爭議，卻是從沒休止過，學生苦於應付通識科考試之

餘，老師亦為教學疲於奔命；教育局近日大刀闊斧改革通職教育，除保持科目為必修必考及刪減

課程內容與課時外，亦為學生提供內地考察機會，成效如何？大家只能拭目以待，不過若問及有

甚麼是學生需要「必修」的，筆者則有以下的看法。



首先是學習「中國歷史」，近年許多社會問題及矛盾紛爭，皆涉及年青人對自己中國人身份

的認同，其實作為一個中國人，理應好好學習自己國家的歷史，認清自己的「根」在何處，尤其

是對「儒、釋、道」三家的認知，將有助學生們對中國文化、宗教及風俗有更深刻的認識，了解

中國人是如何的一路走來，從而產生自己是中國人的身份認同，並減低對政府及國內的抗拒情緒

。



其次是學習「批判思考」，現今網絡媒體發達，假新聞或不實資訊四處充斥流竄，學生們若

不經思考而把這些網絡資訊照單全收，極容易被誤導甚至被煽動，繼而做出不當的行為，所以學

生應學會理性批判，凡事講求真憑實據，並進行理性分析，這樣方能立足於紛亂的社會而不被迷

惑。



最後是學習以「正向態度」面對人生，回顧過往歷史，不少成功人士及偉大人物，其特質是

擁有正面的人生態度，深信辦法總比困難多，近年社會充滿怨氣，其中一個原因是人們想法太過

負面，甚麼也往壞處想，結果社會難以向前發展，青年亦對上游充滿絕望，不懂在危機及逆境中

倒過來找尋機會，所以先學懂做人的正向態度，比學習所謂的「通識」更加重要。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

