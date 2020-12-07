  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2020 09:12

《地產人眼－黃漢成》學生應該學些甚麼？

　　《地產人眼》通識教育科原意希望透過探究各類議題，藉此擴闊學生的知識基礎，加強學生
對社會的觸覺，然而多年來有關通識教育的爭議，卻是從沒休止過，學生苦於應付通識科考試之
餘，老師亦為教學疲於奔命；教育局近日大刀闊斧改革通職教育，除保持科目為必修必考及刪減
課程內容與課時外，亦為學生提供內地考察機會，成效如何？大家只能拭目以待，不過若問及有
甚麼是學生需要「必修」的，筆者則有以下的看法。
　
　　首先是學習「中國歷史」，近年許多社會問題及矛盾紛爭，皆涉及年青人對自己中國人身份
的認同，其實作為一個中國人，理應好好學習自己國家的歷史，認清自己的「根」在何處，尤其
是對「儒、釋、道」三家的認知，將有助學生們對中國文化、宗教及風俗有更深刻的認識，了解
中國人是如何的一路走來，從而產生自己是中國人的身份認同，並減低對政府及國內的抗拒情緒

　
　　其次是學習「批判思考」，現今網絡媒體發達，假新聞或不實資訊四處充斥流竄，學生們若
不經思考而把這些網絡資訊照單全收，極容易被誤導甚至被煽動，繼而做出不當的行為，所以學
生應學會理性批判，凡事講求真憑實據，並進行理性分析，這樣方能立足於紛亂的社會而不被迷
惑。
　
　　最後是學習以「正向態度」面對人生，回顧過往歷史，不少成功人士及偉大人物，其特質是
擁有正面的人生態度，深信辦法總比困難多，近年社會充滿怨氣，其中一個原因是人們想法太過
負面，甚麼也往壞處想，結果社會難以向前發展，青年亦對上游充滿絕望，不懂在危機及逆境中
倒過來找尋機會，所以先學懂做人的正向態度，比學習所謂的「通識」更加重要。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/12/2020
《股市一周》港股未收復周初跌勢幸守十天線　全星期累跌58點
中國故事04/12/2020
《神州經脈》美增4間中企入黑名單　滬指連升三周　人幣兩年半高
財經熱話04/12/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》阿里健康扭虧業績爆發　借京東健康招股熱再戰高位
FOCUS04/12/2020
【FOCUS】OPEC+妥協微增產　中東紙醉金迷夢近醒
開市Good Morning04/12/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：九置分兩注策略部署
中國故事03/12/2020
《神州經脈》財新服務業PMI逾十年次高　連三日收水滬綜指悶跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>