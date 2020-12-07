《鍾之日記》美制裁步步逼，恒指見三周低

《鍾之日記》１２月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美緊張關係蔓延，美國總統特朗普上月簽署行政命令，禁止美資投資被認定是由中國軍方

擁有或控制的企業。指數供應商富時羅素率先行動，上周五（４日）美股收市後，公布將８間

「中國軍事相關企業」的股份剔出ＦＴＳＥ全球股票指數系列，以及ＦＴＳＥ含中國Ａ股的指數

，本月２１日生效。此外，ＭＳＣＩ明晟和納斯達克亦預告，或於今周決定是否作出相應調整，

將被制裁股份剔出。最新報道更指美國最快本周再擴大制裁中港官員名單。

香江魚缸方面今早則輕微高開３４點，開市後即倒跌，恆指最多急跌５７９點，見

２６２５６點創三周低，收市仍挫３２９點或１﹒２３％，報２６５０６點，主板成交

１３５２﹒７４億元，少２１﹒４７％。



＊上月中國出口「誇張」大增，Ａ場仍下跌＊



全球新冠疫情肆虐之下，中國率先修復供應面，疊加傳統的海外節日需求高峰，令１１月出

口「誇張」大增，海關總署公布，以美元計１１月出口大增２１﹒１％，大幅高於市場預期的增

１２％，創下２０１８年２月以來最高增速；不過進口數據稍遜，１１月僅增長４﹒５％，低於

市場預期的增６﹒１％，惟仍連續第三個月正增長。１１月貿易順差增至７５４﹒２億美元，遠

高於預期且創下紀錄新高。分析指，１１月出口增長符合慣性但不可持續，１２月料減速；至於

貿易順差急劇擴大，如果順差持續，人民幣繼續升值，銀行體系可能會承受一定匯兌損失。

出口數據強勁未能助大市走高，在銀行股大幅拉跌下，滬綜指愈踩愈深，全日跌０﹒８％，

報３４１６﹒６點，守三千四見警號。兩市全日成交７６９０億人民幣，較上日稍增２﹒７％。



＊八華企被踢出國際股指，ＤＱ議員傳再惹制裁＊



遭富時羅素踢出指數的８家中國企業股票市值介乎於３０億至６６０億美元，相當於２３１

億至５０８９億港元。８間公司，包括中交建（０１８００）、中車（０１７６６）、中鐵建

（０１１８６）３家香港上市股份，以及海康威視（深：００２４１５）、中國衛星

（滬：６００１１８）、中國核建（滬：６０１６１１）、中國化學（滬：６０１１１７）、中

科曙光（滬：６０３０１９）。

富時羅素還表示，可能會根據美國官員的調查結果，剔除更多公司。此外，ＭＳＣＩ明晟和

納斯達克亦預告，或於今周決定是否作出相應調整，將被制裁股份剔出。

中方對相關禁令未見有反制措施。外交部發言人華春瑩今日回應表示，富時羅素的舉措顯然

是受美國行政命令影響。中方堅決反對美方無端打壓中國企業，敦促美方停止錯誤行為。

受消息拖累，中交建Ｈ股以全日低位收市，跌２﹒２％，報３﹒９５元，創２０１４年７月

以來低；中國鐵建挫２﹒２％；惟中車微升０﹒３％。

另一方面，人大常委上月授權香港政府ＤＱ４名民主派立法會議員資格。據外電引述消息報

道，美國政府最快會在當地周一，宣布對至少１２名中國官員實施制裁，包括全國人大代表及中

國共產黨員，將面臨資產凍結和金融制裁。報道並補充，制裁對象或包括香港官員。



＊銀行槓桿再設限，料盈利縮水股價挫＊



人行及銀保監上周發布《系統重要性銀行評估辦法》，識別系統重要性銀行並每年發布名單

，根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管，切實維護金融穩定。花旗預計，包括國有六大行

在內的８至１３家中資銀行將入選國內系統重要性銀行，要有更嚴格的資本充足率及槓桿率等要

求，將面臨放緩貸款增速和下調分紅等壓力。不過花旗料監管機構會給這些銀行一定的寬限期，

以滿足額外的資本要求。

中金則認為，《評估辦法》是金融穩定理事會評估全球系統重要性銀行的中國版，目的在於

防範銀行「大而不能倒」，評估辦法出台可能會增加系統重要性銀行的監管成本，包括在附加資

本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面滿足附加監

管要求，並需要建立早期糾正機制，降低複雜性和系統性風險，健全資本內在約束，提升抵禦風

險和吸收損失的能力，但中金又認為，市場對此預期較為充分。

憂慮新措施將進一步令內銀盈利收窄，內銀今日領跌，招商銀行（０３９６８）挫４﹒３％

，工商銀行（０１３９８）挫２﹒４％，建設銀行（００９３９）跌２％，農業銀行

（０１２８８）跌１％。

中國銀行（０３９８８）「原油寶」事件遭銀保監罰款５０５０萬元人民幣，並被停止相關

業務，銀保監的處罰決定也可能影響中行未來的相關民事訴訟糾紛。中行走低０﹒７％。



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