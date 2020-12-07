【期油負價】中行「原油寶」事件遭罰５０５０萬，並停止相關業務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國銀保監會公告，對中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）「原油寶」產品風險事件所涉違法違規行為作出行政處罰
決定，其中，對中國銀行及其分支機構合計罰款５０５０萬元（人民幣．下同）。兩位市場總經
理被處罰５０萬元，中行還被停止相關業務。
銀保監稱，針對中國銀行「原油寶」違法違規行為，依法從嚴處罰，主要包括：一是產品管
理不規範，包括保證金相關合同條款不清晰、產品後評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相
關工作等；二是風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操
作不規範、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等；三是內控管理不健全，包括績效考核和
激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私產品銷售
管理等；四是銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足准入要求、部分宣傳銷售文本內容存在
誇大或者片面宣傳、採取贈送實物等方式銷售產品等。
銀保監對中國銀行及其分支機構合計罰款５０５０萬元；對中國銀行全球市場部兩任總經理
均給予警告並處罰款５０萬元，對中國銀行全球市場部相關副總經理及資深交易員等兩人均給予
警告並處罰款４０萬元。銀保監還暫停中國銀行相關業務、相關分支機構准入事項，責令中國銀
行依法依規全面梳理相關人員責任並嚴肅問責，切實做到有權必有責、失職必問責、問責必到位
；同時責令中國銀行立即採取有效措施對有關問題進行整改，汲取教訓，舉一反三。中國銀保監
會將督促中國銀行切實強化合規意識，提高風險管理能力。
＊中行：堅決接受處罰，持續與客戶溝通協商和解＊
中國銀行發布公告稱，堅決接受處罰，認真落實相關監管措施，針對產品管理不規範、風險
管理不審慎、內控管理不健全、銷售管理不合規等問題，深刻反思、汲取教訓、舉一反三，對有
關責任人員依法依規嚴肅問責。將進一步加大整改力度，堅持以客戶為中心，不斷提升風險管控
能力，審慎合規經營，大力提升專業化水平。秉持法治化、市場化原則，持續與客戶溝通協商和
解，盡最大努力妥善解決問題。
今年４月２０日，ＷＴＩ原油５月期貨合約跌至－３７﹒６３美元有效價格，因中行相關產
品原油寶設計上的缺陷，中行和客戶都遭受了巨額損失或超６０億。
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