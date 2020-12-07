《廣匯論勢－鄭廣復》懂得輸才有贏的機會

《廣匯論勢》美國感恩節後，匯市看似風平浪靜，實際上已出現明顯突破。七大主流非美貨

幣，除日圓外，其餘兌美元匯價均在１２月第一周創今年新高，我將此視為極強的單邊升勢訊號

。



＊非美料已展開新升浪＊



歐元兌美元突破盤整了四個多月的橫行區頂部阻力１﹒２０，最簡單的突破橫行區量度上升

目標為１﹒２３，但這個幅度絕不科學，假如橫行一年，橫行區波幅同樣是３００點子，那突破

橫行區的量度幅度同樣是３００點子，但時間卻是四個月與一年之差，稍為思考一下已知不合理

。事實上，早在今年６月１日（其時歐元兌美元收報１﹒１１３４），我已預測歐元兌美元已展

開上升ＩＩＩ浪，並以其相當於ＩＩ浪升幅的１﹒６１８倍推算，匯價將可升至約１﹒４２００

，而２０１８年高位１﹒２５５２既為Ｉ浪終點（或ＩＩ浪起步點），匯價必將突破該位。



＊軟硬脫消息左右英鎊＊



英鎊兌美元亦於上周高見１﹒３５４０，惟近期走勢持續受到脫歐相關消息影響。當有官員

表示談判進展良好，歐盟與英國甚有可能達成協議時，就會刺激英鎊走強，但畢竟協議還未簽訂

，當有官員表示雙方仍在主要議題上出現重在分歧，甚或表示可能最終令英國無序脫歐時，鎊匯

就會急跌。在明年１月１日凌晨，英國大笨鐘為新年敲響第一下鐘聲後，我們就知道英國究竟是

軟脫還是硬脫了！在此之前，歐元及英鎊匯價波動必不能避免，但，如上所述，非美貨幣若然已

展開新一輪單邊升市，英鎊會因為一個已炒作逾四年半的不利因素消失而大跌嗎？



人要如何渡過一生，完全在於選擇、信念與堅持，投資亦然，明知已虧損仍執迷於信念，堅

持到底，那只會令你墜入無可挽回的深淵。金融市場最冷漠無情，不論你有多大的熱情，都絕不

保證你能滿載而歸，老曹的「有智慧不如趁勢」一針見血。散戶投資者只能順勢而為，你以為自

己是資本雄厚的大炒家？須知道強者背後亦有更強的敵人，索羅斯、巴非特及羅傑斯都不能避免

因錯誤投資而招致虧損，他們得以在金融市場長存，除了資金雄厚之外，最重要是懂得認輸離場

！《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

