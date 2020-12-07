《股林淘金－林家亨》同業電車售價低，比亞迪（１２１１）恐受壓

《股林淘金》過去的周末傳出的汽車新聞消息或不利比亞迪（０１２１１）、蔚來及小鵬汽

車的短期股價。Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ在中國剛推出ＩＤ﹒４純電動車ＳＵＶ，售價只是２５萬

人民幣，比蔚來（Ｎｉｏ）ＥＳ６ＳＵＶ平宜的３０％。蔚來、小鵬及比亞迪未來的電車售價將

有下調壓力。雖然比亞迪今年至１１月份的電車銷售增長不錯，但原來ＶＷ和ＴＯＹＯＴＡ的增

長比它（及其他本土製車商）更勁，加上兩個月前ＴＥＳＬＡ汽車售價也下調了，比亞迪未來的

車價競爭壓力不僅是來自本土對手，還有以上三大外國品牌對手（他們以減價促銷爭市埸佔有率

），比亞迪未來盈利增長的預期便要趨向保守了！本周股價有機會再向下望！



由於ＶＷ電車減價至２５萬人民幣這消息尚未在中國及美國市埸完全消化，蔚來、小鵬、理

想汽車股價在今日周一（７日）美股時段可能續跌，故今天不宜高追比亞迪，若不跌穿１７０元

，寧願博美股中概電車股今日周一或再調整後，在明天周二（８日）才趁氣氛略差時才重新吼低

吸納比亞迪。



另外，中生製藥（０１１７７）屬下公司宣布入資１５％疫苗研發公司，股價今日應有不錯

反彈，世茂房（００８１３）周末亦宣布１１月份售樓成績理想，短炒者不妨可以吼高位獲利離

場。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有中生製藥（０１１７７）及世茂房（００８１３）股份

