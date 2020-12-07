  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/12/2020 13:38

【數據解讀】上月美元計出口近三年高，中泰：受出口替代效應支撐

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署今日公布，以美元計，１１月出口同比增長
２１﹒１％，遠高於市場預期的１２％，創下２０１８年２月以來最高增速；１１月進口同比增
長４﹒５％，遜於預期，但也連續第三個月正增長。１１月貿易順差為７５４﹒２億美元，同比
增加１０２﹒９％，遠高於預期且創下紀錄新高。
　　中泰金融國際有限公司研究部高級副總裁紀春華認為，雖然美國新一輪財政救助計劃的推出
受阻，海外需求回暖速度將放緩，但由於年底海外節日需求增加，歐洲主要國家又相繼實施封鎖
措施，海外產能恢復受限。而中國由於復產復工較快，形成了產能替代，出口替代效應預計繼續
發揮較大支撐作用。２０２１年上半年，海外疫情或持續反復，繼續拖慢復產復工，因此海外需
求支撐出口的趨勢不變。明年下半年，隨著疫苗的逐漸普及，出口貢獻或出現下滑。
　　進口方面，由於中國執行對美第一階段貿易協定，進口四季度以來持續改善。但由於去年年
末的高基數效應及海外供給受限，未來進口增速有可能出現回落。而明年隨著國內逐步回歸正軌
，以及海外供給的修復有望帶動進口再次擴大。（ｗｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情07/12/2020
警方：許智峯疑洗黑錢戶口被凍結　社交網國際線言論或違國安法
中國故事07/12/2020
《神州經脈》美元計出口近三年高順差創紀錄　滬指三千四嚮警號
財經熱話07/12/2020
【本港經濟】雷鼎鳴：經濟復甦路遙遙　控疫是關鍵　倡推全民檢測
FOCUS07/12/2020
【FOCUS】經濟愈慘美股愈癲　調整組合迎接通脹
開市Good Morning07/12/2020
《開市Good Morning》溫傑：不建議明源雲破頂後追入
市場動向07/12/2020
恒馳1路跑曝光 全面量產臨近
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>