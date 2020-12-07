【數據解讀】上月美元計出口近三年高，中泰：受出口替代效應支撐

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署今日公布，以美元計，１１月出口同比增長

２１﹒１％，遠高於市場預期的１２％，創下２０１８年２月以來最高增速；１１月進口同比增

長４﹒５％，遜於預期，但也連續第三個月正增長。１１月貿易順差為７５４﹒２億美元，同比

增加１０２﹒９％，遠高於預期且創下紀錄新高。

中泰金融國際有限公司研究部高級副總裁紀春華認為，雖然美國新一輪財政救助計劃的推出

受阻，海外需求回暖速度將放緩，但由於年底海外節日需求增加，歐洲主要國家又相繼實施封鎖

措施，海外產能恢復受限。而中國由於復產復工較快，形成了產能替代，出口替代效應預計繼續

發揮較大支撐作用。２０２１年上半年，海外疫情或持續反復，繼續拖慢復產復工，因此海外需

求支撐出口的趨勢不變。明年下半年，隨著疫苗的逐漸普及，出口貢獻或出現下滑。

進口方面，由於中國執行對美第一階段貿易協定，進口四季度以來持續改善。但由於去年年

末的高基數效應及海外供給受限，未來進口增速有可能出現回落。而明年隨著國內逐步回歸正軌

，以及海外供給的修復有望帶動進口再次擴大。（ｗｌ）

