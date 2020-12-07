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07/12/2020 12:12

《融天納地－溫天納》內地第四季度宏觀形勢為２０２１鋪墊

　　《融天納地》１０月份後，經濟數據全面向好，出口和地產領域均超預期，按當時的判斷，
經濟出現略為過熱的機會開始增加。上月種種跡象更顯示內地經濟升溫趨勢仍在延續，且開始從
量的恢復，擴散至價格的全面提升上。估計經濟較大機會在第四季度以及明年第一季度呈現略微
過熱的狀況。
　
整體而言，判斷未來走勢，絕對需要評估１１月份的經濟狀況：
　　一、物價：儘管１１月份ＣＰＩ較大機會會跌穿負，但值得關注的是，預計核心ＣＰＩ將在
服務價格上升的帶動下出現明顯上升。ＰＰＩ方面，會在多個商品價格上升的帶動下，同比跌幅
收窄。
　　二、工業生產：工業增加值增長數據或會突破７％，可從ＰＭＩ數據略見端倪。１１月份
ＰＭＩ分類生產指數上升至５４﹒７％，上一次生產指數上升至５４﹒５％以上，為２０１７年
的９月，當時工業增加值增長速度是６﹒６％，高於前值６％。參考需求端的判斷，目前出口、
投資單月增長速度保持接近兩位數的高位，消費持續回升。雖然ＰＰＩ依然同比為負，估計仍能
足夠支持生產端保持６至７％，甚至略高的增長。
　　三、社會融資：估計仍會有所上升。預計１１月份新增社融在２﹒５萬億人民幣左右，社融
增長速度上升至１３﹒８％，主要是信貸增長與政府債券依然高於去年同期，對數據形成支撐。
作為總結，以今年頭三季度數據趨勢為急促，內地經濟一直處於復甦當中，相較於供應端，需求
端的恢復速度的確較慢，導致目前價格增長速度徘徊在低位。隨著疫情「常態化」後，以及各種
臨時管控措施的緩解，估計需求端修復將穩步加快，進一步推動中國經濟逐步恢復。
　
　　在貨幣金融方面，製造業逐漸回暖促進企業信貸需求增加，正如上文提及，新增人民幣貸款
將有一定的升幅，而Ｍ２同比增長估計將持平。隨著ＲＣＥＰ協議正式簽訂，預計人民幣匯率短
期將震盪上升，震盪區間為６﹒５０至６﹒６５。此外，內地製造業ＰＭＩ持續上揚，更創年內
新高，同時也處於近三年歷史高位。ＰＭＩ超預期的表現，延續了自４月份以來製造業加速改善
的態勢。具體分項來看，除在手訂單外，其餘分項指標均全面提升，呈現出製造業目前強勁的擴
張，亦反映了內地經濟增長的內生動力持續增強，為２０２１年宏觀經濟形勢奠定堅實的鋪墊。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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