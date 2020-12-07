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即市新聞

07/12/2020 12:35

《匯市一周－徐惠芳》觀望疫苗應用及各國數據，美元續弱

　　《匯市一周》市場留意本周後期，美國將公布的重點數據，包括：１１月ＣＰＩ和１２月密
歇根大學消費者信心指數。市場預期，若１２月ＣＰｌ和消費者信心指數繼續惡化，美匯指數繼
續下挫。周一（７日）數據關注：日本１０月同步指標初值、日本１０月領先指標初值、德國
１０月工業生產年率及月率、英國１１月Ｈａｌｉｆａｘ房價指數年率及月率等。
　
　　市場樂觀情緒升溫，美元大幅下跌，金價持續反彈，但疫苗的樂觀進展也令金價受壓，需提
防金價調整可能性。現貨黃金走高，上周五（４日）一度站上每盎司１８４８水平，投資者密切
關注美國國會就刺激計劃的磋商進展。
　
　　截止１２月３日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＥＴＦ）的黃金持倉量
為１１８９﹒８２噸，按日減少１﹒４６噸。最近６次數據公布，只有１次顯示增加，近５次連
續減持已經超過３０噸，對黃金走勢來說是個不利因素。金價上周五，收於每盎司１８３９（美
元．下同）整固，趨勢往上，下方支持１８１５、１７８０元。
　
　　石油輸出國組織與夥伴國（ＯＰＥＣ＋），雖然未能全面推出增產計劃３個月，但仍努力維
持限產計劃，為油價好倉提供支持，再加市場對新冠疫苗的樂觀預期和美國刺激計劃的憧憬。紐
約期油上周五延續升勢；一度高見每桶４６﹒６８元整固，收於每桶４５﹒６４美元，技術信號
指向上，下方支持４４﹒５５、４３﹒２０元。油價存在進一步衝高機會；但布蘭特期油上周五
收於每桶４８﹒７１元整固，面臨５０整數關口阻力，下方支持４７﹒２０、４５﹒８０、
４１﹒３０元。
　
＊市場料歐央或放水＊
　
　　美國財政刺激計劃取得進展、新冠疫苗應用的樂觀情緒，刺激市場風險胃納。最新調查顯示
，投資者持續轉向高風險資產和追求更高回報，美元疲弱走勢可能至少還將再持續六個月。隨著
股市１１月大漲，美元在１１月下跌約３％，今年以來貶值近６％，可能錄得２０１７年來最差
年度表現。不過美元作為首要儲備貨幣，並不能阻止美元在歐元和新興市場貨幣走強時適度貶值

　
　　上周五美國公布，１１月非農新增職位只增加２４﹒５萬，預期增加４６﹒９萬，為連續第
５個月下降。美國疫情持續嚴重未見改善，就業數據持續下降並不為奇。近數月多個州份重新推
出限制經濟活動的措施，拖累當地消費和投資意欲，直接影響就業市場，職位增長放緩並波及全
美國經濟。若美匯指數未能重上９１水平，走勢持續下行。技術上，留意１０天均線９１﹒６０
這首個重要阻力位。
　
　　此外，本周歐洲央行舉行利率會議、歐盟峰會召開，投資者高度關注第二波疫情使歐元區經
濟陷入調整，新一輪刺激措施或即將到來。市場預期，歐洲央行在本次利率會議將把１﹒３５萬
億歐元的緊急購債計劃延長６個月，並擴大５０００億歐元向銀行提供新的長期貸款計劃，更延
長銀行提供實體信貸資金可獲得額外獎勵的期限。如推出這些大規模放水計劃，歐元高位
１﹒２２幾遇阻回落，下方支持位１﹒２０３０。《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》

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