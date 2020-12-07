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即市新聞

07/12/2020 11:25

《金石為開－黃威》財政刺激預期升溫，金價觸底反彈

　　《金石為開》美國上周公布的經濟數據不盡人意，尤其是１１月非農就業人數增長遠不及預
期。但財政刺激談判出現進展，兩院議員提出折中方案，迎來達成協議的良機。市場風險情緒繼
續向好，股市震盪走高；債券則遭到拋售，美債收益率曲線變得陡峭。美元同樣表現疲軟，黃金
在財政刺激預期的支持下由低位反彈，全周累計上漲２﹒９％。
　
　　美國１１月的經濟數據整體表現失色。ＩＳＭ製造業指數由５９﹒３降至５７﹒５，略低於
預期的５７﹒６；ＩＳＭ非製造業指數由５６﹒６降至５５﹒９，略高於預期的５５﹒９。１１
月非農就業增長則大幅縮減至２４﹒５萬，遠遜於預期的４７﹒５萬；好在失業率及薪資增速好
於預期，惟勞動參與率出現下滑。由於疫情的再度爆發，美國經濟正出現二度探底的跡象，這與
此前市場的憂慮一致。
　
　　另一方面，財政刺激談判出現曙光。美國兩黨議員組成的小組提出了一項９０８０億美元的
新冠救助計劃，眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默已同意將這項跨黨派提案作為談判基
礎，另有小組成員透露特朗普及參議院多數黨領袖麥康奈爾亦會支持這一提案。而１１月非農表
現不佳反而被解讀為有利財政刺激出台，令市場歡欣不已，風險情緒依舊高漲。
　
　　上周美股無視非農利空，全周都維持震盪上行。美元則是屋漏偏逢連夜雨，周跌１﹒２％；
同時美債再度遭到拋售，１０年期債券收益率逼近１％，收益率曲線趨於陡峭化。黃金受到財政
刺激預期加強及弱美元的支持，由低位回升。惟目前金價受制於保歷加通道中軌，ＲＳＩ也在升
近５０後暫時止步。１８５０美元為空頭重要防線，預計短線黃金將陷入多空爭持。
　
　　本周重要數據不多，主要關注歐元區１２月ＺＥＷ經濟景氣指數、美國１１月核心ＣＰＩ及
１２月密西根大學消費者信心指數初值，另外留意歐元區１２月央行利率決議。
《六福金融分析師　黃威》（網址：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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