《陶冬天下－陶冬》非農就業復甦放緩，英國脫歐談判膠著

《陶冬天下》美股再創新高，帶動全球股市向好，儘管新冠感染人數再破紀錄，儘管最新就

業數字不如預期，儘管疫苗供應可能來得更慢更少。受到疫苗的研製成功和總統交接有進展的影

響，市場繼續聚焦經濟復甦，聚焦減低了的不確定性。某藥廠把產能預期下調了一半，非農就業

增加僅有分析師預期的一半，這些都無法阻擋滾滾流動性帶來的股票牛。上星期五（４日）市場

多了一個藉口，美國國會民主黨與共和黨願意就價值九千餘億美元的緊急救援計劃進行討論。與

股市形成鮮明對照的是美國債市，經濟復甦意味著通脹再燃，國債遭到拋售，十年期國債利率衝

上０﹒９７３％，收益率曲線變陡，十年期與兩年期國債利差飆升到８７個百分點，明顯地市場

擔心幾年後通脹重臨。全球復甦的另一個犧牲品是美元，資金流出避險區，美元指數直插

９０﹒７，逼進２０１８年初的近近年低位。ＯＰＥＣ＋會議達成產量控制協議，２０２１年每

天增產５０萬桶，僅為預期的四分之一，布蘭特原油期貨升破每桶４９美元。避險需求減弱，黃

金橫盤。



美國１１月份非農就業增加２４５Ｋ，遠遠低過預測中位數的４６０Ｋ和上月的６１０Ｋ。

此數僅涵蓋了１１月的前兩個星期，尚未完全反映新冠疫情的新一輪爆發。可選擇服務業、零售

業受到的衝擊最大，折射著根基未穩的收入狀況。這就是筆者不斷強調的經濟復甦軟肋，資產負

債表修復在美國更困難，需要更長的時間。失業率從６﹒９％下降到６﹒７％，不過沒有甚麼值

得慶幸的，只能說不少人退出了找工作的行列，或是絕望了，或是需要在家照看不上學的孩子。

收入環比增長了０﹒５％，不過同比卻在下降。這組數字較好地反映出目前美國經濟所處的位置

：在復甦但是復甦速度已經明顯放緩，並估計進一步放緩。當疫情受控的時候，經濟數字可能再

有改善，不過比起疫情前美國還有數百萬人士需要找到工作。美國乃至世界經濟會在２０２１年

經歷弱復甦。



英國的脫歐談判依然沒有結果。雙方的代表團已經談到筋疲力竭的地步，也親熱到在談判桌

上分享ｐｉｚｚａ，但是在漁業談判和公平競爭等問題上差距仍難彌合。英國首相約翰遜據報會

在周末與歐盟領袖通電話，務求在本月中的歐盟峰會前解決爭議。這是英國在明年１月１日離開

歐洲貿易聯盟時候不至於無協議脫歐的最後機會。不過在一場比試誰先眨眼的遊戲中英國願望能

否得逞，尚屬未知之數。市場對硬脫歐話題已經產生疲勞，炒的是明年經濟復甦、弱美元。英鎊

對美元已經跳上１﹒３５的水平，而英鎊是一隻貿易前景並不明朗的貨幣。



本周焦點：１）美國喬治亞州參議員補選，兩席中只要拿到一席，共和黨就保住了參院多數

黨席位，就有能力強力干預拜登政府的執政。２）英國脫歐談判，現在重要的不僅僅是談判內容

，還有英國退出歐盟單一市場是否延期。數據方面，美國１０月核心通脹估計重回（微弱）正增

長；日本和英國第二季度ＧＤＰ可能上方修正。中國的通脹數據和信貸數據也值得留意。

《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

