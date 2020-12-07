《缸邊隨筆－石鏡泉》不能大到不能倒

《缸邊隨筆》２００８年雷曼爆破，是因為它並不大，未大到不能倒，所以它就倒下了。雖

然雷曼「不夠大」，但一倒下，就引發驚濤駭浪，幾拖垮美國金融體系。



較雷曼更大的是ＡＩＧ、通用汽車、房利美、房地美，它們因為夠大，不能倒，也就由美政

府包底了。如它們也倒下，則龐大的保單人、工人和房按人、業主，都會被一窩端，美國可以一

下子退回到３０年代的大蕭條，美國瓜得，世界怕也要半瓜。



２００８年的最大教訓，不僅是雷曼爆破，還有是幾近爆破的ＡＩＧ、通用汽車、房利美、

房地美。交了學費，就要學乖。



作為監管全球銀行界、金融界風險的國際結算銀行（ＢＩＳ），就提出了套更嚴謹的監管規

則來。這裏也得為ＢＩＳ說句公道話，ＢＩＳ是早知道會有雷曼這類爆破的，也早早提出了套嚴

謹的巴塞爾ＩＩＩ監管規則來，只不過美國的金融界遲遲不接受。因監管嚴，他們就不可濫貸、

濫借去賺大錢，直到雷曼爆破了，才死死氣地、側側膊地接受，但仍在找諸多藉口要拖延執行。



中國則知恥近乎勇，一直知道自己金融系統隱藏不少風險；雖然２００８年的雷曼爆破未累

及國內金融體系，但如不規管，遲早出事。不少人都謂中國的債務風險高。此中確有歷史醜迹，

但亦有外間中傷和誤解，這不是筆者要為中國金融監管作解說，只看今年外資流入中國債市資金

勁多，你敢話買中國債的人不知風險，反之無買中國債的旁人卻知風險，是否矛盾？買中國債的

外資敢向虎山行，是因為他們是行內人，明知山無虎，這怎說？



因為中國在２００８年後，一直著力在拆「債彈」，拆大到不能倒的炸彈。



２００８年雷曼爆破，迫使中國也要出４萬億救市。但一公布之後，地方政府熱烈響應，出

夠１８萬億來配合，阿爺本來以為４萬億是隻雞，誰料地方出夠１８萬億這火雞來，阿爺知道地

方財閥是借機要刮一筆，但在救事之時，又怎能禁止地方的「熱情」配合，於是在

２００８年１１月公布４萬億後，尚未派錢，就立於２００９年１月公布，中央會派審計隊去地

方查數。



２００９年１月和２月，社會借貸增至萬億，阿爺於４月出查數報告，立時規限每月貸款額

上限為５０００億；但有力人士已在月頭將這５０００億借盡，其後無力人士的日子就是求借無

門，要借，就去有力人士的影子銀行去借。利息高到不是救市，而是殺企業。結果，阿爺一方面

要限制銀行每月三旬要平均有錢借出，另方面就清理影子銀行，更重要的是銀行經理行責任制，

呆壞帳要自己上身，以斷影子銀行的資金來源及只借予有能力償還的企業。



這些事，看似跟股市無關，但如金融系統不穩，股市能穩嗎？



中外歷史教訓，樓房泡沫，往往是導致金融系統不穩的主因，故自２０１５年以來，中央就

勒令「房是用來住，不是用來炒」的政策；但１４億人中，不少是接收能力弱，又或仍有力去鑽

空子的人，一直都望樓價會升、升、升，因為他們一心炒樓。



１２月３日，國務院副總理韓正在住建部開座談會，重複了「房住不炒」的方針，還講了：

「不把房地產作為短期刺激經濟手段，時刻繃緊房地產市場調控這根弦，從實際出發不斷完善政

策工具箱。」



這三句話的意思，以前是未表達過的，所以市場不時有謂，阿爺要刺激內循環，遲早還是要

靠樓房。對不起，韓正謂，炒友你想錯了，就算是短期刺激，也不用樓房這一塊，而且還有個政

策工具箱，裏邊有不少政策可推出呢？不過，筆者估這個政策工具箱今時是空的，看你炒友出哪

一招，中央就祭出對付那一招的新政策來；傳統上「道高一尺，魔高一丈」，但今時是魔高一丈

，道可以高十丈。



韓正這話，是對所有地產發展商及炒樓者挑明了，以前日子不再，「房住不炒」政策不改。

因此地產商必要減低債務，變相賣樓要加快，不然怎減債？那麼，又可不可以向銀行大借？不可

以了。



１２月３日央行、銀保監會聯合發布《系統重要性銀行評估辦法》，將於２０２１年１月１

日起實施。急急推出這個評估辦法，就可以堵截地產商向銀行大借。



上文提到的巴塞爾ＩＩＩ，就是跟這個評估辦法有關，都是加強對銀行借貸的監管，以防濫

借，以防出現大到不能倒。自２０１１年起，金融穩定理事會，每年都發布份環球系統重要性（

Ｇ－ＳＩＢｓ）名單；於２０１８年，四大行－工行（０１３９８）、建行（００９３９）、中

行（０３９８８）和農行（０１２８８）已被列入Ｇ－ＳＩＢｓ，名單之內，即是他們在種種的

風險管理、資本要求上，已打緊世界波。外國有些銀行，則自動降班，退出

Ｇ－ＳＩＢｓ名單，以減輕其資本充足要求的壓力。中國怎做？中國要防風險，一於不許降班，

反之會升班，更會趕鴨上架，一隻一隻企定定受檢查。



由於Ｇ－ＳＩＢｓ資格要求嚴，所以監管當局容許每國有個Ｄ－ＳＩＢｓ名單，監管要求會

較Ｇ－ＳＩＢｓ者少些，但都要被管。



中國於１２月３日發布的評估辦法，就是要對餘下的城商銀行，國有商業銀行、政策性銀行

、開發性銀行、全國性股份制商業銀行進行評估，按得分而要被加入至Ｇ－ＳＩＢｓ或

Ｄ－ＳＩＢｓ名單。此即阿爺是對銀行金融業借Ｇ－ＳＩＢｓ和Ｄ－ＳＩＢｓ之手，捧入選銀行

上神枱。



作為個銀行家，可能要為被捧上神？而煩惱有眾多規管要跟。



作為個投資者，穩健的銀行，才具投資價值，近日內銀股上升，豈只是舊經濟追落後這麼簡

單，另外，銀行貸款要求嚴了，內房股融資會否如以前般易？會否減價加快賣樓還債？



作為個中國人，中國銀行業能位列世界波班級，是件好事，因為這有助人民幣國際化，最近

人民幣升值又是否跟此有關？



庚子年變，估唔到臨尾這個月，都有這個重大「評估」出爐。



《資深投資者 石鏡泉》

