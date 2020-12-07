【新冠肺炎】消息：本港新增約７８宗確診個案　

《經濟通通訊社７日專訊》消息指，本港新增約７８宗新冠肺炎確診個案。
衞生署昨天（６日）公布，本港新增９５宗確診，其中８７宗屬本地個案，３６宗感染源頭
不明，歌舞群組再有１８宗新增個案，日出康城９期地盤亦有９宗新個案。亞博館社區治療設施
有一宗源頭不明新增個案，患者是在館內工作的一名復康幹事，另外有兩名在該處工作的人員初
步確診，而葵盛西邨第８座亦出現群組爆發，共有１２人確診。（ｃｌ）
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