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07/12/2020 12:58

【新冠肺炎】消息：本港新增約７８宗確診個案　

　　《經濟通通訊社７日專訊》消息指，本港新增約７８宗新冠肺炎確診個案。
　　衞生署昨天（６日）公布，本港新增９５宗確診，其中８７宗屬本地個案，３６宗感染源頭
不明，歌舞群組再有１８宗新增個案，日出康城９期地盤亦有９宗新個案。亞博館社區治療設施
有一宗源頭不明新增個案，患者是在館內工作的一名復康幹事，另外有兩名在該處工作的人員初
步確診，而葵盛西邨第８座亦出現群組爆發，共有１２人確診。（ｃｌ）

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