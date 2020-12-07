《新股上市》京東健康暗盤收報８９﹒８５元，每手賺９６３﹒５元

《經濟通通訊社７日專訊》京東健康（０６６１８）明日掛牌，輝立暗盤收報８９﹒８５元

，較招股定價７０﹒５８元高２７﹒３％，每手５０股，每手賺９６３﹒５元。

富途暗盤收報８９﹒５５元，高招股價２６﹒８８％，每手賺９４８﹒５元。（ｃｗ）

