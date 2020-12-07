《日入而息》京東健康明首掛暗盤升２７％，傳美國再制裁中港官員

《今天重點》﹡陳茂波稱明年有望恢復增長，惟力度視疫苗進展等因素；本港經濟下行壓力

仍未消除，料下財年續赤字；若增加稅收，將影響經濟復原動力和消費信心

﹡許正宇稱新股上巿情況健康，企業仍對來港上市感興趣；「理財通」框架需

具體化，金融機構業務需調整

﹡京東健康暗盤收報８９﹒８５元，每手賺９６３﹒５元

﹡許智峯銀行戶口曾遭凍結，陳茂波稱不便評論個別個案；許智峯稱家人匯豐

戶口突獲解凍，個人戶口部分解凍；傳匯豐戶口僅被限制部分功能，許智峯

稱完全不實；傳許智峯匯豐戶口僅被限制部分功能，匯豐對事實被歪曲感失

望

﹡據報美國因香港問題準備制裁最少１２名中國官員；傳再有中港官員被美制

裁，中方稱將採取堅決反制措施；傳美再制裁中港官員，金管局指不時提醒

銀行評估風險

﹡本港新增７８宗確診個案，其中２９宗源頭不明



《即日市況》﹡憂中美衝突加劇，港股急挫３２９點收２６５０６力守廿天線



《深滬股市》﹡上月出口增速近三年高，滬指收跌０﹒８％銀行股拖累



《美元匯價》﹡美匯縱有反彈，中線仍有下行空間；歐元最新報１﹒２１０７╱１０，日圓

最新報１０４﹒２２╱２５



《公司資訊》﹡力世紀（００８６０）折讓１９﹒３％配售１０﹒６７億股新股，集資

４﹒９１億

﹡旭輝（００８８４）１１月銷售金額２５６﹒５億元人民幣按年增逾一成六

﹡百威（０１８７６）內地高端啤酒銷售加快，續為未來增長引擎

﹡恆大汽車（００７０８））恆馳１啟動路跑測試，恆馳系列明年下半年陸續

量產

﹡恆生（０００１１）推出商業銀行遙距開戶服務

﹡Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）籌最多１５﹒５億，傳基投包括高瓴資本；

Ｖｅｓｙｎｃ明起招股，入場費５５７５﹒６元；未來將繼續加大智能化

產品比例

﹡香港寬頻（０１３１０）拓新網購平台ＨＯＭＥ＋，小商戶分成可商議

﹡捷利交易寶（０８０１７）１１月註冊用戶４５萬，按年增近７３％

﹡羚邦集團（０２２３０）網購平台會員量增長急速，戲院重開後料現懲罰性

消費

﹡麥迪（０８０５７）擬折讓近一成配股，淨籌５５６０萬元

﹡傳匯控（００００５）將裁減５５７名法國員工，商業銀行裁減人數最多；

傳許智峯匯豐戶口僅被限制部分功能，匯豐對事實被歪曲感失望；匯豐保險

推「匯豐保險Ｗｅｌｌ＋」計劃，達步數目標可賺取獎賞；匯豐保險表示疫

情提高市民意識，健康保險業務按年增長逾一倍

﹡曠逸國際（０１６８３）合資企業與深圳森杰雷貿易就代理銷售訂立諒解備

忘錄

﹡眾誠能源（０２３３７）與吉林中源實業集團訂意向書，擬購能源公司

﹡雷蛇（０１３３７）有望短期內在馬來西亞和菲律賓等地開展數碼銀行申請

程序

﹡香港電訊（０６８２３）與中電（００００２）合營為申請屋苑充電易資助

計劃人士提供支援

﹡美的置業（０３９９０）首１１個月合同銷售額按年增２１％至１１０３億

元人民幣

﹡萊爾斯丹（００７３８）第三季度同店銷售按年跌２﹒８％，總銷售跌

１０﹒５％

﹡中滙集團（００３８２）暫未有配股計劃，未來續物色泛珠三角收購機會

﹡中國抗體（０３６８１）股東致譽出售約８﹒９２％股權，涉資約２﹒７億



《國企紅籌》﹡龍源電力（００９１６）１１月發電量按年增２﹒３９％

﹡華電（０１０７１）擬租北京市西城區物業，租金總額１﹒２８億元人民幣



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）電池研究院專家陣容首曝光，多從日韓企業挖角

﹡禹洲集團（０１６２８）１１月份合約銷售金額按年升９﹒５３％

﹡騰訊（００７００）擬斥資２﹒８億人幣參股三星財險，持股３２％成第二

大股東

﹡長城汽車（０２３３３）１１月銷量按年升２６％，產量增２３％

﹡吉利汽車（００１７５）１１月總銷量按年增約５％至１５﹒１萬部



《中國要聞》﹡１１月美元計出口增２１﹒１％大超預期，進口遜預期

﹡首１１月口罩等紡織品出口大增，集成電路進口量價升

﹡首十一月中國自澳洲進口跌４﹒９％不足去年全年九成

﹡深圳ＱＤＩＥ擴容，平安銀行購匯５０００萬美元境外直投

﹡廣東省發改委表示正研究向深圳下放部分經濟社會管理權限

﹡接連發生礦難，國務院約談重慶市政府，召開緊急會議

﹡據報「南北大眾」缺晶片停產，一汽指正與供應商溝通

﹡鐵礦石期價大漲離供需基本面，中鋼協呼籲加強監管

﹡據報工行附屬工銀理財業務部門兩處長被檢察院帶走

﹡北京市交通委將推動個人名下第二輛及以上小客車退出

﹡上海港吞吐量１０月再創新高，集裝箱「一箱難求」

﹡滬證監局通報４類違法案例，單個涉案額多達４﹒８億

﹡中國煤炭交易中心表示各品類煤炭指數連續２期全面上漲

﹡河南企業鄭新發展自購存續債提振信心，高於面值現金

﹡廣東支持中小銀行發展專項債中標利率為３﹒５２％

﹡人行５００億逆回購利率持平，全口徑收水４０００億；人行數字貨幣研究

所與銀聯商務合作，共同研究新試點；人行上海總部表示積極配合國家級金

融科技中心在滬籌建

﹡王毅稱中美處關鍵歷史當口，爭取重啟對話重回正軌

﹡首十一月中美貿易總值增６﹒９％，順差２萬億人幣

﹡據報美國因香港問題準備制裁最少１２名中國官員

﹡幫助華為竊美科企技術，訪美中國教授承認虛假陳述罪

﹡ＡＭＣ為承接壞帳儲糧，傳東方擬發百億元在岸永續債

﹡交易商協會修訂指引，明確非金融企業債主承銷商職責

﹡外交部表示富時羅素移除中國涉軍企業受美行政命令影響

﹡國企獲評ＡＡＡ級卻爆雷，中誠信辯稱是全社會的問題

﹡上海正大力推進金融科技核心技術研發應用

﹡中國１１月外儲按月回升５０５億美元，漲幅七年最大

﹡中金料市場已充分預期內地對系統性銀行資本要求提高

﹡賈躍亭舊債未償又添新債，再遭追數逾５億元人民幣

﹡上月外儲升１﹒６％，外匯局表示跨境資金流動總體均衡

﹡永煤稱下周二到期１０億元超短融債券兌付存不確定性



《寶島快訊》﹡台股升０﹒９％收１４２５６點，兩連揚再創歷史新高

﹡中天新聞台續牌案，法院駁回聲請假處分



《其他消息》﹡陳茂波稱明年有望恢復增長，惟力度視疫苗進展等因素；本港經濟下行壓力

仍未消除，料下財年續赤字；若增加稅收，將影響經濟復原動力和消費信心

﹡警方表示許智峯戶口被凍結涉眾籌款項被挪用，與潛逃無關

﹡許智峯銀行戶口曾遭凍結，陳茂波稱不便評論個別個案

﹡許智峯稱家人匯豐戶口突獲解凍，個人戶口部分解凍；傳匯豐戶口僅被限制

部分功能，許智峯稱完全不實

﹡建造業議會撥款１﹒２億元支援６０００間建造業中小企

﹡中大校友楊子雋指被警上門拘捕，疑涉中大畢業遊行

﹡警拘８人涉未經批准集結，其中３學生涉煽動分裂國家

﹡據報絲路李山、中播控股黃秋智及卓悅陳健文組親建制派政黨

﹡證監會半年扭虧錄盈餘３﹒１億元，上季審閱６１宗ＩＰＯ申請

﹡信保局延長「百分百信用限額提升計劃」至明年６月

﹡法官蘇惠德遭恐嚇，律師會強烈譴責促執法機關徹查

﹡本港１１月底官方外匯儲備資產增至４８６０億美元

﹡許正宇稱新股上巿情況健康，企業仍對來港上市感興趣；「理財通」框架需

具體化，金融機構業務需調整

﹡深股通額度全日流走１０﹒２億元；滬股通額度全日用１８﹒３億元，陸股

通淨流出近１２億

﹡ＭＳＣＩ或今周決定是否跟隨富時羅素作出調整

﹡雷鼎鳴稱經濟復甦路遙遙，控疫是關鍵，倡推全民檢測

﹡螞蟻集團、綠地金融、冬海集團及Ｇｒａｂ控股獲星洲數字銀行牌照

﹡戶戶送與日本大型連鎖超市ＤＯＮ ＤＯＮ ＤＯＮＫＩ合作



《新冠肺炎》﹡本港新增７８宗確診個案，其中２９宗源頭不明

﹡澳門政府表示市民接種新冠病毒疫苗將是自願性質及免費

﹡張敬軒演唱會工作人員確診，一田超市多５人初步陽性

﹡上海明日零時起中風險地區清零

﹡成都六旬婦確診曾往醫院求診，當局無透露感染源

﹡美國加州確診住院人數創新高，三藩市洛杉磯頒居家令

﹡ＦＤＡ本月決定是否批准輝瑞╱ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗

﹡何柏良稱政府應強制葵盛西？第８座所有居民接受檢測

﹡長和發言人表示霍建寧母親確診，霍已作測試結果呈陰性

﹡姚思榮稱業界指定酒店反應超出政府目標

﹡至下午５時，港鐵十個車站派發逾９９００個樣本包

﹡醫管局表示會確保亞博醫護接受感染控制訓練

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