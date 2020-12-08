《新股掛牌》京東健康首掛開報９４﹒５元，較招股價高近３４％

《經濟通通訊社８日專訊》京東健康（０６６１８）今日首掛，開報９４﹒５元，較招股價

７０﹒５８元高出３３﹒８９％，以每手５０股計，不計手續費，每手賺１１９６元。

該股公開發售獲超額認購４２０﹒９倍，一手中籤率４０％。（ｅｄ）

