《華爾街內望》蘋果和ＦＢ推納指創收市高，避險買盤打壓債息　

《經濟通通訊社８日專訊》美股納斯達克指數周一（７日）創收市紀錄高位，投資者追捧高

市值增長型股。



＊蘋果和ＦＢ領納指創收市新高＊



納斯達克指數創下紀錄收市高位，蘋果和Ｆａｃｅｂｏｏｋ等大型成分股上漲。但

Ａｌｐｈａｂｅｔ和微軟等個股下跌給主要股指造成限制。

道瓊斯工業指數收市下跌１４８﹒４７點或０﹒４９％，報３００６９﹒７９點；標普

５００指數收市下滑７﹒１６點或０﹒１９％，報３６９１﹒９６點；納斯達克指數收市上漲

５５﹒７１點或０﹒４５％，報１２５１９﹒９５點﹒。

能源股拖累標普５００能源股在１１個主要板塊中表現最差，隨著油價下滑，該指數下跌

２﹒４４％。不過，該板塊本季度表現最好，攀升了近３０％。

在共和黨和民主黨之間的磋商陷入僵局數月後，投資者密注疫情援助方案的進展情況。

英特爾下跌３﹒４３％，拖累標普５００指數，《彭博》報道指，蘋果計劃最早在２０２１

年推出一系列新的Ｍａｃ處理器，目標是超越英特爾最快的處理器。



＊憂疫情避險買盤推低債息＊



美國公債孳息率周一下跌，因新冠肺炎病例數目飆升和新的公共衛生限制措施出台引發投資

者購債避險。

指標１０年期公債孳息率在午後交易中下跌４﹒３個基點，報０﹒９３％。兩年╱１０年期

公債孳息率差報７８個基點，較上周五（４日）收市縮小約４個基點。（ｈｏ）

