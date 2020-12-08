《缸邊隨筆－石鏡泉》埋年結

《缸邊隨筆》２０２０年尚有逾２０日才完，但已可埋年結。今年，對歐美言，可以《時代

周刊》近期封面一圖括之就是打個「Ｘ」。歐美的日子確不好過，有幾不好過，不講了。大家單

看歐美的新冠肺炎每日確診數字就知，對比中國，誰好過，誰不好過，一字咁淺。



在歐美不好過的２０２０年，看看中國也好不好過。



（１）股市



上證指數再企於３４００點上，是自２０１８年以來的相對高位，如明年上企３６００，即

是形成個頭肩底，上望升幾多，到時才計數。



（２）太空



上到月球，拿了兩公斤月球土壤等回航，這一周應成事，亦即在２０２０年內成事，急壞美

國。



（３）人造太陽



新一代人造太陽裝置，中國環流器二號Ｍ裝置（ＨＬ－２Ｍ），在成都建成並實現首次放電

，為我國核聚變堆的自主設計與建造打下基礎。



要解釋下甚麼是核聚變。今時的核動力都是核分裂，會產生高危度的輻射性遺留物。核聚變

亦是核科技一種，但遺留物是無禍害的水，筆者第一次聽到核聚變，是在中國的核科學家在建大

亞灣核電廠時謂，他日，中國的核動力是用核聚變，而不是核分裂。



中國在建核分裂時，也研究核聚變，是食一件，夾住一件，望住另一件的典型，４０幾年了

，怕我當時識的核工業部人，有些已老死，如果未死，又有幸看到此文，請聯絡我，要為你們

４０幾年來的努力飲一杯。



（４）碳化硅



古人講的，「天將降大任於斯人也，必先勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身」。感謝美國打壓

中國的半導體業，逼使中國要另闢蹊徑，彎道超車。市場常談的７納米、５納米、３納米，對中

國的半導體業不敢樂觀，這確是，因為這些都是以硅為底材料。而美國在硅方面，已前行了７０

多年，已掌握了Ｎ、Ｎ、Ｎ咁多的專利，中國如跟這條「硅路」走，是跟人尾，食人屁，做人妹

仔無地企。但世上，做半導體的底材料是不只「硅」一樣。還有碳，這就是全球半導體業的所謂

第三代半導體材料，各國，包括中國都幾乎在同一起跑線上，而最終是一定會以碳基材料，取代

硅基材料，只要中國努力而又有成，是可以不領先，也不輸太遠。



第三代半導體材料以碳化硅、氮化鎵為代表，較硅基材料，具有更寬的禁帶寬度，更高的擊

穿電場，更高的熱導率，更大的電子飽和度，以及更高的抗輻射能力。說實在，我都不知以上講

的各種特性是甚麼，抄下來扮專家而已！用街坊話講就是碳基較硅基可以更高、更強、更易操作

便是。（維他奶廣告呀！）



據山東證監局資料，山東「天岳科技」已獲華為旗下哈勃科技，參與Ａ輪融資，哈勃投資持

股８﹒７３﹒％，而山東天岳是我國第三代半導體材料碳化硅龍頭企業，如山東天岳被美國製裁

，就代表山東天岳科研有成，才值得美國佬落井下錘。



（５）種薯仔



筆者耕田，對農作尤感興趣，中國要養活１４億人，真不容易，中國人的主糧是米、麥、玉

米、薯仔。奇怪不，薯仔？絕不奇怪，老外是不是也會以薯仔為主糧，羅宋湯加三個薯仔，飽啦

，有些小朋友也是否食薯條、薯片當餐？



米、麥、玉米的耕作要求高，水、溫度、蟲害、肥，一樣都不可疏忽，唯獨薯仔就可以在極

惡劣的西北區、黃土高原、山坡丘陵區、東北區也可生長。在西北和東北，薯仔是磨成粉後，造

成粉條，一如廣東河粉，可炒，可放湯，當地人可以一年３６５日都吃粉條。如果在２０２１年

至２０２５年期間，國家有講到大力種薯仔時，就知中國主糧將可自給，這對於國家安全極之重

要。



還有一點，中國在１０多年前已進行科研，為中國不同地區、氣候、土壤來專門培植種薯，

可以告慰的是，這些種薯都是中國專利，不同於玉米，無孟山都手影（即控制），這才是中國糧

食自主的基石。



這裏橫撇一筆，中美建交期間，中國將東北的優良玉米送了些予美國做科研，怎料美國佬轉

咗畀孟山都，它便利用這些中國玉米基因，拼合成新玉米種，打低了中國東北玉米。



《九一八》一歌中的，高粱、大豆，從此不再，不是仇美，而是為何美國佬要處處打壓中國

人？認賊作父者，你們讀得歷史少。



２０２０年，歐美要打「Ｘ」，但中國應是劫後昇平，上天待我們炎黃子孫不薄。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

