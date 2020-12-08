《ＩＰＯ反應》華潤萬象生活公開超購近２９倍，人人有份

《經濟通通訊社８日專訊》華潤萬象生活（０１２０９）明日（９日）掛牌，在港接獲９８

５２２份申請認購合共約８﹒１８９億股，超購２８﹒７８倍。定價每股２２﹒３元，為招股價

介乎１８﹒６元至２２﹒３元之上限。一手２００股中籤率１００％，認購１３７５萬股的「頭

錘飛」有１１張，中籤率１﹒２５％。聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。７名基石投

資者合共認購６﹒５億美元，將向基石投資者配發及發行合計約２﹒２６億股發售股份。

由於錄得超額認購少於５０倍，已採取重新分配程序，香港公開發售項下的發售股份最終數

目為４１２５萬股，相當於全球發售項下初步可供認購的股份總數約７﹒５％。國際發售項下的

共有１４０名承配人獲分３﹒８９２億股。相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的７０％

。

合共接獲合資格華潤置地（０１１０９）股東申請認購合共約１﹒１７４億股預留股份的５

８份有效申請，相當於優先發售項下可供認購的合共５５００萬股預留股份約２﹒１４倍。獲合

資格華潤置地股東全數分配。

由於接獲已獲非常大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的合共５﹒２２５億股

發售股份約１１﹒８倍。國際發售項下的承配人合共為２４９名。國際發售項下發售股份最終數

目約為５﹒０８８股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約９２﹒５％。

估計是次集資所得款項淨額約１２０億元，約６０％將用於擴大物業管理和商業運營業務的

戰略投資和收購；約１５％將提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資；約１５％用於

投資信息技術系統和智能化社區；及約１０％用於營運資金及一般公司用途。（ｐｌ）

