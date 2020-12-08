  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2020 08:40

《ＩＰＯ反應》佳源服務超購１﹒７９倍，一手中籤率六成

　　《經濟通通訊社８日專訊》內房佳源國際（０２７６８）分拆的物管公司佳源服務（０１１
５３）明日掛牌（９日）掛牌，在港接獲８９２９份申請認購合共約４１８５﹒３萬股，超購１
﹒７９倍。定價每股３﹒８６元，為招股價每股３﹒１５至４﹒０５元之中間價偏上。一手１０
００股中籤率６０％。聯席保薦人為海通及國泰君安。２名基石獲配發合計認購２００７﹒６萬
股發售股份
　　由於錄得超額認購少於１５倍，故未採取重新分配程序，香港公開發售項下的發售股份最終
數目為１５００萬股，相當於全球發售項下初步可供認購的股份總數約１０％。國際發售項下提
呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下的承配人合共為２４９名。國際發售項下發
售股份最終數目約為１﹒３５億股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約９０％。
　　合共接獲合資格佳源股東的１１份有效申請，相當於優先發售項下可供認購的合共１５００
萬股預留股份約０﹒０４倍。合資格佳源股東獲分配約６０﹒９５萬股股份。所有未售出預留股
份均可於國際發售項下予以認購。
　　估計是次集資所得款項淨額約５﹒１７５億元，集資所得約７０％擬用於尋求選擇性戰略投
資及收購機會；約８％用於豐富公司的服務產品；約１２％用於投資於智能化運營及內部管理系
統；約１０％用作一般運營資金。（ｐｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情07/12/2020
警方：許智峯疑洗黑錢戶口被凍結　社交網國際線言論或違國安法
中國故事07/12/2020
《神州經脈》美元計出口近三年高順差創紀錄　滬指三千四嚮警號
財經熱話07/12/2020
【本港經濟】雷鼎鳴：經濟復甦路遙遙　控疫是關鍵　倡推全民檢測
FOCUS07/12/2020
【FOCUS】經濟愈慘美股愈癲　調整組合迎接通脹
開市Good Morning07/12/2020
《開市Good Morning》溫傑：不建議明源雲破頂後追入
市場動向07/12/2020
恒馳1路跑曝光 全面量產臨近
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>