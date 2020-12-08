《ＩＰＯ反應》佳源服務超購１﹒７９倍，一手中籤率六成

《經濟通通訊社８日專訊》內房佳源國際（０２７６８）分拆的物管公司佳源服務（０１１

５３）明日掛牌（９日）掛牌，在港接獲８９２９份申請認購合共約４１８５﹒３萬股，超購１

﹒７９倍。定價每股３﹒８６元，為招股價每股３﹒１５至４﹒０５元之中間價偏上。一手１０

００股中籤率６０％。聯席保薦人為海通及國泰君安。２名基石獲配發合計認購２００７﹒６萬

股發售股份

由於錄得超額認購少於１５倍，故未採取重新分配程序，香港公開發售項下的發售股份最終

數目為１５００萬股，相當於全球發售項下初步可供認購的股份總數約１０％。國際發售項下提

呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下的承配人合共為２４９名。國際發售項下發

售股份最終數目約為１﹒３５億股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約９０％。

合共接獲合資格佳源股東的１１份有效申請，相當於優先發售項下可供認購的合共１５００

萬股預留股份約０﹒０４倍。合資格佳源股東獲分配約６０﹒９５萬股股份。所有未售出預留股

份均可於國際發售項下予以認購。

估計是次集資所得款項淨額約５﹒１７５億元，集資所得約７０％擬用於尋求選擇性戰略投

資及收購機會；約８％用於豐富公司的服務產品；約１２％用於投資於智能化運營及內部管理系

統；約１０％用作一般運營資金。（ｐｌ）

