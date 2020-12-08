《盤後部署》中美關係拖累舊經濟股，港股短期受壓料試二萬六支持

《經濟通通訊社８日專訊》美國疫情持續惡化，市場觀望國會紓困方案的談判消息。隔晚道

指及標指從高位回落，納指則連續三日創新高。與此同時，市場關注英國「脫歐」過渡限期，港

股方面則低開４６點報２６４６０點己為全日最高位，美期在亞洲早段走軟，加上港府再度收緊

抗疫措施，港股持續低走，尾市見２６２７０跌２３５點。部分本地地產股造好，其中小米

（０１８１０）升４﹒７７％，報２６﹒３５元，為本日表現最佳藍籌；內房股及石油股捱沽，

中石化（００３８６）全日挫４﹒７６％，報３﹒４元，為表現最差藍籌，最終恆指收報

２６３０４點，跌２０２點或跌０﹒７６％，主板成交１３５４﹒１８億元。國指報１０４０９

點，跌６３點或跌０﹒６１％。科指報８０８５點，升１４０點或升１﹒７７％。

內地兩市升跌不一，上證綜指報３４１０點，跌６點或跌０﹒１９％；深證成指報

１３９７３點，升不足一點。兩市全日成交７０１７億元人民幣減少８﹒８％



＊郭樹清關注科技龍頭「大到不能倒」風險＊



布萊克利諮詢集團首席投資官彼得布克瓦周一警告稱，新冠疫苗消息推動的市場欣快情緒已

達到互聯網泡沫狂熱時期的危險水平。布克瓦指現時美國１０年期國債收益率低於１％，如果升

破１％，這將是引發股市回調的完美催化劑，通脹恐慌最有可能引發麻煩，他表示大宗商品價格

已經上漲，預計美國本周ＣＰＩ數據將顯示持續的價格壓力，特別是在商品方面。此外，布克瓦

認為各國央行的寬鬆貨幣政策也將對股市產生影響。

中國銀保監會主席郭樹清周二於新加坡金融科技節表示，對於國內金融科技產業的飛速成長

，中國將採取「正面而審慎」的態度去應對，並留意行業中「大到不能倒」情況的出現。郭樹清

稱，少數科技公司在小額支付市場佔據主導地位，涉及公眾利益，又指部分大型科技公司跨界混

業經營，涉足各類金融和科技領域，必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，及時精準拆彈，

消除風險隱患。此外更強調國內需要關注大公司的壟斷行為，包括妨礙新機構進入、以非正常的

方式收集數據、拒絕公開應披露信息，以及誤導用戶和消費者的行為等。



＊港股短期受壓，明年初才有望回春＊



美方公布制裁中國官員，港股今日繼續走低，即使科網龍頭股造好，加上新股京東健康

（０６６１８）升勢強勁，亦無助改善大市氣氛，傳統股沽壓甚重，匯控（００００５）及三桶

油等舊經濟股受累中美關係惡化，相信眾多恆指重磅股於近期將續受壓下行，金融、內銀及內險

股亦有再被美國制裁波及的風險，故大市表現亦不甚樂觀。恆指今日失守廿天線（２６４９８點

），中美關係變差加上本港第四波疫情日益嚴重，將短期內繼續拖累大市表現，相信港股需待明

年初拜登上任美國總統及疫苗大規模接種刺激，大市才有望繼續升勢，預料恆指短期下試

２６０００點支持，上線阻力仍在２７０００點。（ｐｌ）

