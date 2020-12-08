【英國脫歐】約翰遜將赴歐盟總部，與歐盟主席馮德萊恩最後談判

《經濟通通訊社８日專訊》英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩舉行電話會議後公布

，雙方在主要問題上仍存在分歧，現階段無法達成英國「脫歐」後貿易協議。約翰遜將前往歐盟

總部，與馮德萊恩展開最後談判。歐盟方面認為，周三（８日）將是談判限期。

英鎊兌美元昨日一度跌逾１％，其後跌幅收窄，最新報１﹒３３５５。（ｅｃ）

