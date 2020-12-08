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08/12/2020 17:27

《台股攻略－馮偉明》台股今日表現強勢

　　《台股攻略》熱錢持續流入台灣股市，加上台幣強勢以及台積電再創新高，加權指數今日
（８日）升１０３點，收１４３６０﹒４點，成交金額降至新台幣２７９７﹒１９億元。
　　台積電再度急升近２％，收新台幣５２４元，刺激相關概念股向上，包括精材、世界、光罩
、天鈺、界霖、晶相光及晶心科等股價表現突出。聯發科因５Ｇ題材加持大升３﹒７％，收新台
幣７３０元，重新站回中短期均線；鴻海盤中股價一度升上新台幣８９元，朝新台幣９０元大關
邁進，但受獲利賣壓調節，終場回到平盤之下，微跌新台幣０﹒３元，收８７﹒６元。復甦概念
股長榮、中航及新興盤中先後漲停，航運股陽明收市急升超過９％，其他包括萬海、四維航及台
航分別升５％及６％。受惠於工紙價格上升，紙業股榮成急升超過６％收市，正隆、寶隆及永豐
餘等個股在買盤加持下，收市亦有１％升幅，而士紙股價稍弱平盤整固。
　　台股在資金追捧下，走勢甚強，短線不宜看淡，１４０００關附近由早前的阻力變成支持。
除領先的科技股份外，投資者可留意航運及航空相關股。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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