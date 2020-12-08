《台股攻略－馮偉明》台股今日表現強勢

《台股攻略》熱錢持續流入台灣股市，加上台幣強勢以及台積電再創新高，加權指數今日

（８日）升１０３點，收１４３６０﹒４點，成交金額降至新台幣２７９７﹒１９億元。

台積電再度急升近２％，收新台幣５２４元，刺激相關概念股向上，包括精材、世界、光罩

、天鈺、界霖、晶相光及晶心科等股價表現突出。聯發科因５Ｇ題材加持大升３﹒７％，收新台

幣７３０元，重新站回中短期均線；鴻海盤中股價一度升上新台幣８９元，朝新台幣９０元大關

邁進，但受獲利賣壓調節，終場回到平盤之下，微跌新台幣０﹒３元，收８７﹒６元。復甦概念

股長榮、中航及新興盤中先後漲停，航運股陽明收市急升超過９％，其他包括萬海、四維航及台

航分別升５％及６％。受惠於工紙價格上升，紙業股榮成急升超過６％收市，正隆、寶隆及永豐

餘等個股在買盤加持下，收市亦有１％升幅，而士紙股價稍弱平盤整固。

台股在資金追捧下，走勢甚強，短線不宜看淡，１４０００關附近由早前的阻力變成支持。

除領先的科技股份外，投資者可留意航運及航空相關股。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

