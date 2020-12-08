《窩輪豪情－梁業豪》料低位會有不俗的即市支持

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

非必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為普拉達（０１９１３）、海底撈（０６８６２）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選華潤電力（００８３６）、建設銀行（００９３９）與世茂集團（００８１３）。

今早（８日）港股普遍略為低開，符合美指期貨表現的啟示。５大指數中，科技指數的開市

位呈偏高０﹒４２２％，表現最佳。京東健康（０６６１８）順利高開逾三成，散戶爭相於

９５﹒１０元前沽貨套利，但大戶於９２﹒６０元前買意旺盛。有興趣即市炒賣者，宜多參考自

動對盤交易加權平均值的變動情況。整體大市方面，淡友大戶仍在測試對手的防線，料會任由市

況略呈反彈，才伺機發動另一輪攻勢。最後，現時指數期貨的表現較其相關指數略佳，啟示大市

於低位將有不俗的即市支持。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

