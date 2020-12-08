《談國論企－黎偉成》中國出口增幅創１８年新高乃佳訊

《談國論企》中國的出口貿易在２０２０年１１月份創下１８年以來增速最快的一個月份，

不僅繼續對東盟、歐盟等首二位市場保持快增，更對美國的銷貨升幅提速，充分反映特朗普單方

對華惡性掀起的貿易戰未有損害中美雙邊貿易，枉作小人也。中國控疫清零使復工復產強化出口

競爭力，並滿足歐美各國在疫困所需的各種各樣貨源，特別是口罩，加上內需持續轉強，國民經

濟復甦和穩中有進發展，難能可貴。



＊大增口罩出口助抗疫和履行中美貿約＊



來自中國海關總署的統計數據，最惹人注目的是：（１）出口於２０２０年１１月份達

１﹒８萬億元人民幣，同比增長１４﹒９％，而以美元計算所達的２６８０﹒７億美元更飆升

２１﹒１％，是為最近１８年來增幅之最大的月份。此使２０２０年前１１個月累計出口

１６﹒１３萬億元（人民幣．下同）的同比增長３﹒７％，較１－１０月份的２﹒４％升幅明顯

提升１﹒３個百分點，在以美國為主的疫情惡化，和環球經濟低迷甚至漸步衰退劣境底下，是相

當難得的外貿表現。

（２）進口貿易於１１月份達１﹒２９萬億元，同比減少０﹒８％，扭轉１０月份１﹒２２

萬億元僅升０﹒９％之態，惟前１１個月累計１２﹒９１萬億元仍持平於前１０個月的減幅

０﹒５％，使（３）進出口於是月份達３﹒０９萬億元同比升７﹒８％，比１０月份的４﹒６％

提升３﹒２個百分點，創造連續六個月上升的佳態，足以說明中國因控疫使經濟復甦確達預期佳

效。

要重點指出的，當然是（一）中國對美國的進出口貿易，漸入穩中向佳之境：兩國的進出口

雙邊貿易於２０２０年１－１１月份累計３﹒６５萬億元同比增長６﹒９％，比１－１０月份３

﹒２萬億元的３﹒９％升幅明顯提高整整３個百分點，連同１－９月份所增２％，形成三連升

，基本止住１－８月份尚跌０﹒４％之況；此比中國對東盟及歐盟雙邊貿易分別達６﹒７％與４

﹒７％的增幅為高，基本擺脫特朗普對華挑起貿易戰的困擾。

尤其是（ＩＩ）中國對美國的出口於１－１１月份累計２﹒８２萬億元同比增長６﹒９％，

比１－１０月份２﹒４８萬億元所增３﹒６％多增３﹒３個百分點，成四連升，更是逐月升幅徐

徐擴大，和扭轉１－７月份１﹒５６萬億元同比減少４﹒１％之況。此可充份顯示特朗普挑起的

對華輸美商品單方加徵關稅的貿易戰，是完完全全失敗，更可以在相當程度反映出特廝無心無力

抗疫使美國經濟低迷，得依賴尤以中國價錢合理和有素質的商品進口。

和（ＩＩＩ）美國對華的出口於２０２０年１－１１月份達８２３３﹒２億元同比增長

７﹒２％，相對於１－１０月份７２５６﹒５億元的５﹒２％升幅多增整整２個百分點，較期內

中國輸美商品的升幅高０﹒３個百分點，使可見中國履行新貿協的高度承諾。

但（ＩＶ）中國對美國的貿易盈餘於２０２０年１－１１月份累計２萬億元同比增長

６﹒８％，較１－１０月１﹒７５萬億元所增３％高３﹒８個百分點，乃因美國（ｉ）輸華從來

就是處於相對低額度的低水平，和（ｉｉ）仍深深受困於惡疫，使經濟重啟面對十分嚴峻的挑戰

。此為貿戰難以改變的局面，特朗普確枉作小心。

另一個重點，為（二）中國的紡織品出口，暫時重新定義為包括口罩在內的紡織品，於

２０２０年１－１１月份累計１﹒３１萬億元同比增長１０﹒７％，即使不及１－１０月份累計

９０８４﹒１億元所增３４﹒８％，相信有相當大部分是屬於口罩，在在表明中國支持環球防控

惡疫，確實是不違餘力的。



＊進口能源資源集成電路可觀足顯復甦＊



再看（三）進口，需求日益殷切，因中國經濟自復工復產復商復市以來一直穩步發展和提升

，如（１）鐵礦砂的進口量於２０２０年１－１１月份達１０﹒７３億噸同比增長１０﹒９％，

為連續五個月的雙位數增長，而每噸均價６９４﹒５元同比增加５﹒８％，可見需求頗烈；

（２）輸入的原油５﹒０４億噸同比增長９﹒５％，每噸均價２，２６２元同比減

３１﹒３％，則顯中國須低油價增進口，策略明智；及（３）煤進口２﹒６５億噸，較上年同期

減少１０﹒８％，意味中國則重潔淨能源。

難得的是（４）進口的大豆於２０２０年１－１１月份累計９２８０﹒３萬噸同比增長

１７﹒５％，該有相當部分為進口美國的大豆，乃履行中美第一階段經貿協議承諾的其中重大表

現；而（５）所入口的集成電路５６８８﹒７億個同比高速增長２９﹒４％，顯示中國的５Ｇ商

用化凡一年多，由４Ｇ之「改變生活」的模式轉為「改變社會」的新時代使各種各樣的相關生活

上的配套需求強烈，社會得到重大的良性改善。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

