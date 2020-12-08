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08/12/2020 09:36

《中資異動》長汽（２３３３）升近５％，１１月銷量按年漲２６％

　　《經濟通通訊社８日專訊》長城汽車（０２３３３）Ｈ股現價升４﹒９９％，報１４﹒７２
元，盤中高見１４﹒７４元，升穿廿天平均線（１４﹒５９７元）。該股成交約５２７萬股，主
動買盤５３％，涉資７６４１萬元。
　　Ａ股（滬：６０１６３３）現價２５﹒５６元人民幣，升０﹒５２元人民幣，或升２﹒０８
％，成交６６０９萬元人民幣，涉及２５８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０５﹒９３％。
　　長汽公布，今年１１月汽車銷量為１４﹒５２萬台，按年增加２６﹒１２％；產量為１４﹒
６２萬台，按年增加２３﹒１５％。
　　今年首１１個月，集團累計汽車銷量為９６﹒１５萬台，按年增加０﹒７５％；產量為９４
﹒９萬台，按年減少１﹒４２％。
　　汽車股造好，恆大（００７０８）升２﹒９３％，報２９﹒８５元；吉利（００１７５）升
１﹒６８％，報２１﹒２元；比亞迪（０１２１１）升２﹒４９％，報１８１﹒３元。
　　現時，恆生指數報２６３４７點，跌１５９點或跌０﹒６０％，主板成交１１５﹒９２億元
。國企指數報１０４３２點，跌４０點或跌０﹒３９％。恆生科技指數報７９２８點，跌１５點
或跌０﹒２０％。
　　即月期指新報２６３８３點，跌４４點，高水３５點。即月國指期貨報１０４３７點，跌３
點，高水５點。
　　上證綜合指數報３４１６點，升不足１點或升０﹒００％，成交２２７﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４００９點，升３６點或升０﹒２６％，成交３０９﹒９５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車　（０２３３３）　　　１４﹒７２元　　　升４﹒９９％
　　恆大汽車　（００７０８）　　　２９﹒８５元　　　升２﹒９３％
　　比亞迪股份（０１２１１）　　１８１﹒３０元　　　升２﹒４９％
　　吉利汽車　（００１７５）　　　２１﹒２０元　　　升１﹒６８％
　　廣汽集團　（０２２３８）　　　　７﹒８０元　　　升０﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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