《中資異動》長汽（２３３３）升近５％，１１月銷量按年漲２６％

《經濟通通訊社８日專訊》長城汽車（０２３３３）Ｈ股現價升４﹒９９％，報１４﹒７２

元，盤中高見１４﹒７４元，升穿廿天平均線（１４﹒５９７元）。該股成交約５２７萬股，主

動買盤５３％，涉資７６４１萬元。

Ａ股（滬：６０１６３３）現價２５﹒５６元人民幣，升０﹒５２元人民幣，或升２﹒０８

％，成交６６０９萬元人民幣，涉及２５８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０５﹒９３％。

長汽公布，今年１１月汽車銷量為１４﹒５２萬台，按年增加２６﹒１２％；產量為１４﹒

６２萬台，按年增加２３﹒１５％。

今年首１１個月，集團累計汽車銷量為９６﹒１５萬台，按年增加０﹒７５％；產量為９４

﹒９萬台，按年減少１﹒４２％。

汽車股造好，恆大（００７０８）升２﹒９３％，報２９﹒８５元；吉利（００１７５）升

１﹒６８％，報２１﹒２元；比亞迪（０１２１１）升２﹒４９％，報１８１﹒３元。

現時，恆生指數報２６３４７點，跌１５９點或跌０﹒６０％，主板成交１１５﹒９２億元

。國企指數報１０４３２點，跌４０點或跌０﹒３９％。恆生科技指數報７９２８點，跌１５點

或跌０﹒２０％。

即月期指新報２６３８３點，跌４４點，高水３５點。即月國指期貨報１０４３７點，跌３

點，高水５點。

上證綜合指數報３４１６點，升不足１點或升０﹒００％，成交２２７﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１４００９點，升３６點或升０﹒２６％，成交３０９﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長城汽車 （０２３３３） １４﹒７２元 升４﹒９９％

恆大汽車 （００７０８） ２９﹒８５元 升２﹒９３％

比亞迪股份（０１２１１） １８１﹒３０元 升２﹒４９％

吉利汽車 （００１７５） ２１﹒２０元 升１﹒６８％

廣汽集團 （０２２３８） ７﹒８０元 升０﹒５２％

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（ｐｌ）

