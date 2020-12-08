《午市前瞻》港股偏軟跌穿廿天線，專家指新經濟板炒作已告一段落

《經濟通通訊社８日專訊》美國疫情持續惡化，市場觀望國會紓困方案的談判消息。隔晚道

指及標指從高位回落，納指則連續三日創新高；市場關注英國「脫歐」過度限期，港股方面則低

開４６點報２６４６０點，美期在亞洲早段走軟，加上金融股、石油股及地產股表現拖累大市，

以及港府再度收緊抗疫措施，拖累港股半日最低見２６３１６點跌１９３點，其後跌勢喘定。科

網龍頭股發力撐市，其中小米（０１８１０）為半日表現最佳藍籌，最終港股半日收報２６３４

４點，跌１６１點或跌０﹒６１％，主板成交７５１﹒１６億元。國企指數報１０４２９點，跌

４３點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報８０６８點，升１２３點或升１﹒５５％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３４０７點，跌８點或跌０﹒２５％，成交１８２９﹒４６億元

人民幣。

深證成份指數報１３９６７點，跌６點或跌０﹒０４％，成交２４０７﹒６３億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒６％，報５８７元；友邦（０１２９９）跌１﹒０

８％，報８７元；中移動（００９４１）跌１﹒７３％，報４５﹒５５元；港交所（００３８８

）跌０﹒１６％，報３８３﹒８元。



＊隔晚納指再創新高，小米半日彈近７％＊



隔晚納指再創新高，本港科技股普遍造好。新增「美團專業藥房」商標的美團（０３６９０

）升３﹒１９％，報２９１﹒４元；小米旗下基金入股常州縱慧芯光半導體科技，升６﹒５６％

，報２６﹒８元；明源雲（００９０９）漲５﹒２８％，報４６﹒８５元；阿里健康（００２４

１）升３﹒７％，報２３﹒８５元；京東健康（０６６１８）半日收報１０８﹒１元較招股價７

０﹒５８元高逾五成三。

摩通本日首予下述遊戲股評級，普遍有炒作。友誼時光（０６８２０）升９﹒９５％，報２

﹒１元；祖龍娛樂（０９９９０）升９﹒５８％，報２３﹒４５元；心動公司（０２４００）升

１﹒９３％，報４２﹒１５元；中手游（００３０２）升２﹒４７％，報２﹒９元；ＩＧＧ（０

０７９９）升３﹒９６％，報７﹒８７元。

汽車股公布數據後部分有炒作。１１月銷量按年增２６％的長城汽車（０２３３３）升９﹒

７％，報１５﹒３８元；１１月銷量按年增１２％的廣汽集團（０２２３８）升２﹒５８％，報

７﹒９６元；１１月銷量按年增５％的吉利汽車（００１７５）跌０﹒７２％，報２０﹒７元；

比亞迪股份（０１２１１）升３﹒０５％，報１８２﹒３元；東風集團（００４８９）跌０﹒５

１％，報７﹒８１元。



＊港府收緊社交距離措施，港視半日彈５％＊



港府宣布再次收緊社交距離措施，包括晚市由六時起禁堂食等，疫情受惠股上揚。香港電視

（０１１３７）升５﹒４５％，報１２﹒３８元；料中期最少多賺２﹒３５倍的國際家居零售（

０１３７３）升１１﹒４９％，報２﹒６２元；ＣＥＣ國際控股（００７５９）升５﹒４８％，

報０﹒７７元；日清食品（０１４７５）升１﹒１９％，報６﹒８２元。

反之，地產股受疫情影響普遍捱沽。九龍倉置業（０１９９７）跌０﹒６３％，報３９﹒３

元；領展房產（００８２３）升０﹒０７％，報６９﹒５元；恆基地產（０００１２）跌１﹒２

７％，報３１﹒１５元；新鴻基地產（０００１６）跌０﹒５８％，報１０２﹒９元；新世界發

展（０００１７）升０﹒２７％，報３７﹒７元。

中港金融股普遍調整。建設銀行（００９３９）跌１﹒８４％，報５﹒８６元；工商銀行（

０１３９８）跌２﹒０５％，報４﹒７７元；中國平安（０２３１８）跌３﹒４２％，報９３﹒

２５元；中國人壽（０２６２８）跌１﹒１４％，報１７﹒４元；匯豐控股（００００５）跌３

﹒９６％，報４１﹒２元。



＊黃偉康：抽中京東健康宜獲利，推薦留意水泥股＊



傳統股今早偏軟，恆指跌穿２０天線位置，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》

表示，港股今早走勢較弱主要受累中美關係惡化，包括最新有１４名中國官員被美方制裁、且特

朗普制裁中資企業的負面因素。他預期大市將續受壓下行，並於二萬六關現支持，而短期大市料

於二萬六關至二萬七點位置徘徊，直至年結後才會再現升勢。

京東健康首掛表現理想，早市曾高見１０９﹒８元，較７０﹒５８元招股價高出逾五成五。

黃偉康指該股今早有炒作，升幅令人滿意，但參考同系阿里健康（００２４）與平安好醫生

（０１８３３）等股份今早未錄大升幅，且京東（０９６１８）與阿里（０９９８８）今早表現

更偏軟，反映板塊升幅受限，因此他建議如抽中京東健康，則可於１００元以上水平沽出獲利。

他認為新經濟板塊炒作已告一段落，且相關股份估值不便宜，不建議購入炒作。他認為水泥

股近期的數據表現理想，包括水泥價上升等，可以考慮相關板塊。雖然近期板塊走勢未錄大幅升

勢，但他看好板塊較落後有潛在上升空間，且內地資金有留意板塊走勢。當中他首薦海螺水泥（

００９１４），認為股價下行一段時間將現承接，建議可以現價買入，目標價上望５３元位置；

而他亦推薦華潤水泥（０１３１３），指該股市盈率約７倍且沽壓有所收窄，可以現價入手，目

標價上望１０元水平。（ｊｃ、ｋｓ）

