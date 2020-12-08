《美元走勢－羅明立》美匯９０﹒５０支持位初步獲得確認

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒１４ １０３﹒９５ １０４﹒１０

歐元╱美元 １﹒２１２３ １﹒２１０４ １﹒２１１１

英鎊╱美元 １﹒３３６７ １﹒３３３０ １﹒３３４１

美元╱瑞郎 ０﹒８９１４ ０﹒８９０６ ０﹒８９１０

美元╱港元 ７﹒７５１４ ７﹒７５０２ ７﹒７５０８

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《美元走勢》美國民主、共和兩黨就９０８０億美元的紓困方案達成共識，方案細節將於今

日（８日）公布，目前方案獲得參議院領袖麥康奈爾及眾議院議長佩洛西同意。不過，美股消化

有關消息，三大指數個別發展，道指跌１４８點而納指升５５點收市。

美匯指數曾經反彈上９１﹒２０附近，９０﹒５０支持位初步獲得確認，美國參議院尚有兩

席需要再進行競選，倘若由民主黨勝出，將領導參眾兩院及總統職位，有利施政及推行大規劃政

府預算，美匯指數下行空間將更大；否則，若由兩黨互相制衡，將不利施政，避險需求或令美匯

有所反彈。



＊入市英鎊猶如賭博＊



英國《太陽報》引述消息指，首相約翰遜堅決反對法國提出有關捕漁權問題的要求，並指除

非歐盟作出讓步，否則英國準備退出談判。另外，路透社亦引述消息人士指，歐盟首席談判代表

巴尼耶指，對談判感到悲觀，認為雙方在漁權問題、公平競爭環境及貿易協定管理問題上，仍有

重大分歧。消息使市場對英國無協議「脫歐」預期隨即升溫，拖累英鎊匯價一度急挫至１﹒３２

低位，但其後又顯著彈至１﹒３４，走勢受談判消息左右而大幅波動，入市猶如賭博，建議先靠

邊站，有結果再部署。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

