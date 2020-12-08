【新冠肺炎】英國首批疫苗運抵醫院，今起４０萬人接種

英國今日（８日）起接種輝瑞疫苗，首批疫苗已運抵英國多家醫院。英國國民保健署醫療總

監形容英國展開大規模新冠疫苗接種計劃，是令人感到興奮的時刻。

美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發的新冠疫苗，為西方首款認可

新冠疫苗，效用率達９５％，需相隔２１日注射兩劑。

英國已訂購４０００萬劑，首批疫苗共有８０萬劑，可為４０萬人接種。《香港經濟日報》

