【大國博弈】特區政府強烈譴責所謂美國制裁，促停止干涉中國內政

《經濟通通訊社８日專訊》香港特區政府表示，強烈譴責美國政府對１４位全國人民代表大

會常務委員會副委員長實施所謂的制裁，並敦促美國政府立即停止為地緣政治目的，以人權或民

主為幌子，干涉中國內政。

政府發言人表示，美國政府官員和政客多月以來不斷利用在香港發生的事件惡意攻擊中國，

所有人都可以清楚看到，他們是故意選擇無視香港的憲制秩序，即香港是中華人民共和國不可分

離的部分，是直轄於中央人民政府、享有高度自治的特別行政區。

發言人指，鑑於香港特區政府面臨的國家安全風險日見突顯，特別是去年６月至今年初不斷

升級的暴力和社會混亂情況，全國人大常委會在今年６月通過《香港國安法》，並根據《基本法

》在香港公布實施。這是及時、合理和非常負責任的決定。自《香港國安法》實施以來，暴力行

為已經大為消減，香港市民可以再次依法享有基本權利和自由。



＊美國實施的所謂「制裁」，屬政治操作及暴露雙重標準＊



至於全國人大常委會於１１月１１日就關於立法會議員資格問題作出的決定，發言人指，全

國人大常委會作出的決定為立法會議員違反「擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法」和「

效忠中華人民共和國香港特別行政區」的法定要求定下明確法律後果，為特區政府宣布該四名立

法會議員喪失立法會議員資格提供堅實的法律基礎。

發言人續說，美國政府明顯無視香港特別行政區的憲制秩序和有關全國人大常委會所作出的

決定的相關事實。美國政府任意實施的所謂「制裁」，屬政治操作及暴露其雙重標準，亦是明目

張膽地干涉中國內政，違反國際法及國際關係基本準則。（ｂｉ）

