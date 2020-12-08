交銀國際料明年價值股跑贏新經濟股，恒指目標最高看３２０００點

《經濟通通訊社８日專訊》交銀國際發表最新市場投資展望，預期明年傳統低估值及價值板

塊可重新吸引投資人注意力，而新經濟股則難以複製今年強勁勢頭，並看好金融、工業、能源、

科技消費及原材料板塊。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝於網上會議中表示，自今年６月起已漸見資金流入價

值板塊，如近期部份運輸股及煤炭股的股價續漲，直言疫苗即將推出為重要的催化劑，原因是人

們會比以往更重視面對面接觸，故反利好舊經濟股份。

他續指，該行對滬綜指未來１２個月目標為２９００點至３６００點，而港股現時非常便宜

，儘管該行對恆生指數沒有目標價，但由於港股大部分企業盈利來自中國，若以其對Ａ股目標價

計算，明年恆指目標介乎２４５００點至３２０００點，並料在中美競爭常態化下，香港可成為

受益者，不但吸引中概股回流在港上市，加上香港作為成熟市場，且沒有資本管制，故料明年會

持續吸引國內及國外的資金流入港股。

他坦言，不要期望美國新任政府對中國政策會有很大改變，但亦不需要太擔心美國會對銀行

業實行制裁，原因是此舉對美國在香港商業利益傷害更大；雖然短期內或會令相關股份股價波動

，但認為是投資者建倉的好機會，毋須為此太過驚慌。

展望明年，交銀國際推薦多隻股份，包括騰訊（００７００）、舜宇光學（０２３８２）、

平保（０２３１８）、富力地產（０２７７７）、招商銀行（０３６９８）、新奧能源

（０２６８８）、福萊特（０６８６５）、吉利汽車（００１７５）及國泰航空（００２９３）

等。（ｙｗ）

