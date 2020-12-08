《本港經濟》大新銀行料今年港經濟收縮５﹒９％，明年增３﹒６％

《經濟通通訊社８日專訊》大新銀行經濟師溫嘉煒於網上發布會表示，過去一年，面對疫情

及中美關係緊張等挑戰，預期今年本港經濟或錄得按年倒退５﹒９％，但明年經濟可望逐步回穩

，視乎本地疫情發展以及全球主要經濟體系復甦情況，暫時估計本港明年或可錄得３﹒６％正增

長，他認為本港未來推出大規模紓困措施的空間較細，預期今年本港失業率為５﹒８％，而明年

失業率將回落至５﹒２％。



＊明年恆指上落區間介乎２４０００至２９０００點＊



投資市場方面，他指出，市場消化美國大選及疫苗消息後，焦點將逐步回歸到疫情發展，相

信中美關係仍然是港股一大不明朗因素，預料明年恆指上落區間將介乎２４０００至２９０００

點，他認為現時香港股市估值吸引，因港股估值低於美股估值４成以上，而在未來３－６個月比

較看好港股的金融航運、新能源和消費板塊等。

他指出，過去一段時間香港錄得強勁的資金流入，美國聯儲局量寬措施和新股集資活動帶動

資金流入本港，因美元走勢較弱等因素，相信流入的資金不會太快離開，亦指資金充裕、加上去

年放寬部分樓按上限，或繼續為樓價帶來支持，今年全年樓價或變動不大，明年或會有個位數跌

幅。



＊內地放寬貨幣政策空間有限，未來減息降準機會低＊



他稱，疫苗若能盡快普及，將有利經濟活動全面重啟。不少國家今年已推出龐大財政政策以

刺激經濟，預料貨幣政策未來一兩年仍會保持非常寬鬆，以支持經濟復甦。他又指，內地放寬貨

幣政策空間有限，料人行未來將更小心控制政策方向，避免信貸風險上升，而在可見的未來減息

降準的機會較低，未來或會有更多振興消費政策推出。（ｂｎ）

