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08/12/2020 16:52

《本港經濟》大新銀行料今年港經濟收縮５﹒９％，明年增３﹒６％

　　《經濟通通訊社８日專訊》大新銀行經濟師溫嘉煒於網上發布會表示，過去一年，面對疫情
及中美關係緊張等挑戰，預期今年本港經濟或錄得按年倒退５﹒９％，但明年經濟可望逐步回穩
，視乎本地疫情發展以及全球主要經濟體系復甦情況，暫時估計本港明年或可錄得３﹒６％正增
長，他認為本港未來推出大規模紓困措施的空間較細，預期今年本港失業率為５﹒８％，而明年
失業率將回落至５﹒２％。

＊明年恆指上落區間介乎２４０００至２９０００點＊

　　投資市場方面，他指出，市場消化美國大選及疫苗消息後，焦點將逐步回歸到疫情發展，相
信中美關係仍然是港股一大不明朗因素，預料明年恆指上落區間將介乎２４０００至２９０００
點，他認為現時香港股市估值吸引，因港股估值低於美股估值４成以上，而在未來３－６個月比
較看好港股的金融航運、新能源和消費板塊等。
　　他指出，過去一段時間香港錄得強勁的資金流入，美國聯儲局量寬措施和新股集資活動帶動
資金流入本港，因美元走勢較弱等因素，相信流入的資金不會太快離開，亦指資金充裕、加上去
年放寬部分樓按上限，或繼續為樓價帶來支持，今年全年樓價或變動不大，明年或會有個位數跌
幅。

＊內地放寬貨幣政策空間有限，未來減息降準機會低＊

　　他稱，疫苗若能盡快普及，將有利經濟活動全面重啟。不少國家今年已推出龐大財政政策以
刺激經濟，預料貨幣政策未來一兩年仍會保持非常寬鬆，以支持經濟復甦。他又指，內地放寬貨
幣政策空間有限，料人行未來將更小心控制政策方向，避免信貸風險上升，而在可見的未來減息
降準的機會較低，未來或會有更多振興消費政策推出。（ｂｎ）

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