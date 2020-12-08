  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2020 15:49

《新股上市》瑞銀料明年本港新股數目或增加，對港股市場感樂觀

　　《經濟通通訊社８日專訊》瑞銀投資銀行亞太區主管暨中國總裁金弘毅預期，明年中美關係
將會穩定，但不太可能取消關稅。另一方面，明年將繼續有中國企業到美國上市，同時亦繼續有
在美國上市的中資企業來港二次上市。他認為，中國企業已知美國的政治局勢但仍選擇到當地上
市，主要由於當地上市流程快；可比公司較多；有較深的投資者基礎；以及美國當地對新經濟企
業的商業模式較熟悉，從而能有更理想的估值。不過他指，中美緊張關係不會在短期內解決，因
此將有更多在美國上市的大型企業來港尋求二次上市，以作後備方案。
　　金弘毅在媒體電話會議上指，今年新股集資額高於過去兩年，主要由於有超大型新股來港上
市，認為明年本港新股數目或會增加，但發行量仍需視乎會否有超大型新股來港上市，預料明年
新股發行規模將與今年持平。
　　他又提到，自港交所（００３８８）實施上市新規後，的確推動了醫療保健、生物科技板塊
，而相關板塊現時處於起步階段，仍有很大的增長空間，相信未來將有更多相關類型企業來港上
市。他又指，對香港股票市場感樂觀，隨著疫苗推出、各國經濟反彈，並推行量化寬鬆政策、零
息或低息環境，都將有利股市發展，加上近期恆指成分股出現變動，加入更多新經濟股，該行歡
迎有關變動，相信將有助推動指數上升。

＊內地銀行有能力消化不良貸款＊

　　此外，他又指出，近期內地的監管部門收緊對金融機構的監管，出現地區性銀行倒閉，反映
現時銀行業務受到大量不良貸款拖累，但認為內地銀行有能力消化相關不良貸款。對於早前螞蟻
集團剎停「Ａ＋Ｈ」股上市計劃，他認為，主要是由於監管部門擔憂個人消費信貸會衝擊金融體
系。（ｓｋ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/12/2020
大新銀行料明年本港經濟增3.6%　難再推大規模紓困措施
財經熱話08/12/2020
交銀國際：明年價值股跑贏新經濟股　恒指目標最高看32000點
中國故事08/12/2020
《神州經脈》美國制裁14名人大官員　滬綜指收跌續爭持三千四
財經熱話08/12/2020
京東健康首掛高收56%　市值高達3440億元
FOCUS08/12/2020
【FOCUS】「食螃蟹」英啟公眾接種　搶疫苗印度暫拔頭籌
香港要聞08/12/2020
【新冠肺炎】林鄭：晚市六時起禁堂食　健身中心美容院等須關閉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>