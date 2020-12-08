《新股上市》瑞銀料明年本港新股數目或增加，對港股市場感樂觀

《經濟通通訊社８日專訊》瑞銀投資銀行亞太區主管暨中國總裁金弘毅預期，明年中美關係

將會穩定，但不太可能取消關稅。另一方面，明年將繼續有中國企業到美國上市，同時亦繼續有

在美國上市的中資企業來港二次上市。他認為，中國企業已知美國的政治局勢但仍選擇到當地上

市，主要由於當地上市流程快；可比公司較多；有較深的投資者基礎；以及美國當地對新經濟企

業的商業模式較熟悉，從而能有更理想的估值。不過他指，中美緊張關係不會在短期內解決，因

此將有更多在美國上市的大型企業來港尋求二次上市，以作後備方案。

金弘毅在媒體電話會議上指，今年新股集資額高於過去兩年，主要由於有超大型新股來港上

市，認為明年本港新股數目或會增加，但發行量仍需視乎會否有超大型新股來港上市，預料明年

新股發行規模將與今年持平。

他又提到，自港交所（００３８８）實施上市新規後，的確推動了醫療保健、生物科技板塊

，而相關板塊現時處於起步階段，仍有很大的增長空間，相信未來將有更多相關類型企業來港上

市。他又指，對香港股票市場感樂觀，隨著疫苗推出、各國經濟反彈，並推行量化寬鬆政策、零

息或低息環境，都將有利股市發展，加上近期恆指成分股出現變動，加入更多新經濟股，該行歡

迎有關變動，相信將有助推動指數上升。



＊內地銀行有能力消化不良貸款＊



此外，他又指出，近期內地的監管部門收緊對金融機構的監管，出現地區性銀行倒閉，反映

現時銀行業務受到大量不良貸款拖累，但認為內地銀行有能力消化相關不良貸款。對於早前螞蟻

集團剎停「Ａ＋Ｈ」股上市計劃，他認為，主要是由於監管部門擔憂個人消費信貸會衝擊金融體

系。（ｓｋ）

