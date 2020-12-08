《小傳日記》花旗再制裁，限聚卻又再，跌逾二百點，失守廿天線

《小傳日記》隔晚花旗國走勢升跌不一，科技股好似有小小升幅，所以納指又再破頂啦！反

觀亞洲呢邊就有小小悶，香江魚缸更加係跌得急，因為政府再出抗疫辣招，餐廳都要６點後停堂

食，加上中美角力不斷，雙重夾擊下魚缸盤中跌過２３４點，低見２６２７０點。金融佬呢一期

真係慘慘豬，大象（００００５）早前被人唱淡過，所以今日又再回吐，成為跌市領頭羊，加上

內銀又跟埋一齊潛水，大市最終收報２６３０４點，跌２０２點或近１巴仙，主板成交

１３５４﹒１８億銀，並失守廿天線（２６４９８點）。國企指數報１０４０９點，跌６３點或

逾半巴仙。恆生科技指數報８０８５，升１４０點或近２巴仙。

神州大市都同樣無乜精神，上證綜合指數報３４１０點，跌６點或唔夠半巴仙，深證成分指

數報１３９７３銀，升唔夠１點；兩市全日成交７０１７億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）跌唔夠半巴仙，報３８４銀。建行（００９３９）

跌２巴仙，報５﹒８５銀；中移動（００９４１）挫近２巴仙，報４５﹒４５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）回吐逾１巴仙，報８７﹒０５銀；平保（０２３１８）跪低逾３巴仙，報

９３﹒２５銀。



＊政府再收緊磚頭微微沉，大象遭唱淡個個都叫慘＊



政府因為感染人數眾多關係，今日再度收緊限聚令，晚市堂食晚上六點後唔畀堂食，連健身

室、美容院都要關門，磚頭佬可能已經習慣店鋪關門的日子，所以都係微微下跌，恆基地產

（０００１２）挫近２巴仙，報３１銀；信置（０００８３）跌逾１巴仙，報１０﹒３６銀；長

實集團（０１１１３）回吐逾１巴仙，報４２﹒０５銀；新地（０００１６）及新世界

（０００１７）分別都唔見唔夠半巴仙，前者收報１０３銀，後者收報３７﹒５５銀。

大行美銀證券發表研究報告，將大象評級由「中性」下調至「跑輸大市」，話大象股價從今

年低位已經回升５０巴仙，認為估值已經比較高，所以大象今日股價插水，成為拖累大市嘅主因

，收跌近４巴仙，報４１﹒３５銀；小象（０００１１）回吐近半巴仙，報１３６﹒５銀；東亞

銀行（０００２３）逆市彈高近半巴仙，報１６﹒９元；中銀香港（０２３８８）跪低逾半巴仙

，報２４﹒４５銀；渣打（０２８８８）潛近４巴仙，報４８﹒５５銀。



＊華為搵生意概念佬上試；科指新貴彈京東健康賺＊



華為中東歐同北歐地區執行副總裁話，如果瑞典提出，華為願意滿足一啲特別嘅要求，例如

喺瑞典設置測試設施咁喎，相關概念股普升，比亞迪電子（００２８５）彈半成，報３８﹒８５

銀；瑞聲（０２０１８）軟近１巴仙，報４２﹒６銀；舜宇（０２３８２）跳高近５巴仙，報

１５４﹒８銀；長飛光纖光纜（０６８６９）挫近３巴仙，報１０﹒５４銀；中芯

（００９８１）抽高近２巴仙，報２２﹒１銀。

科指新貴熱炒，祖龍娛樂（０９９９０）係今日表現最好科指佬，炒高逾７巴仙，報２３銀

；事關摩通畀咗佢增持評級。至於明源雲（００９０９）繼續破頂，最高見過４８﹒４銀，收彈

逾７巴仙，報４７﹒６５銀。另外，今日首掛嘅京東健康（０６６１８）走勢認真靚仔，做咗紅

底股，收報１１０銀，高招股價逾５６巴仙，每手帳面勁賺１９７１銀，全日成交高達

１６０﹒３９億銀，佔咗主板成交近１２巴仙！母企京東（０９６１８）就慘啲，走低近２巴仙

，報３２５﹒８銀。兩隻同業股份阿里健康（００２４１）走高近４巴仙，報２３﹒９銀；而平

安好醫生（０１８３３）唔見逾１巴仙，報９１﹒５銀。



＊中海油續挫因政治沽貨；獲大行唱好長汽有ｊｅｔｓｏ＊



中美關係有可能惡化，遭制裁嘅１４名全國人大常委會副委員長喺花旗國嘅資產會被凍結，

佢哋唔可以再同花旗國企業交易，直系親屬都唔可以去花旗國，搞到油價走低。三桶油表現都幾

差，尤其係有「制裁概念」嘅中海油（００８８３），今日失守７蚊關，收報６﹒８９銀，跪低

近４巴仙，盤中最低見６﹒８８銀，創超過八個月低；中石油（００８５７）碌低近２巴仙，報

２﹒３６銀；中石化（００３８６）唔見近半成，報３﹒４銀；中海油服（０２８８３）跣低近

３巴仙，報５﹒９３銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）滑近１巴仙，報３﹒００４銀。

吉利（００１７５）同長汽（０２３３３）最新公布１１月銷售數據，前者總銷量為

１５﹒１萬部，按年增長約５巴仙，按月有７巴仙升幅，今日微升兩格，報２０﹒９５銀。後者

銷量按年增逾２６巴仙，瑞信話佢上個月銷售理想，於是上調今年至２０２２年純利預測０﹒３

巴仙至６﹒６巴仙，目標價上調逾９巴仙，股價急彈近１２巴仙，報１５﹒６６銀。比亞迪股份

（０１２１１）踼高近３巴仙，報１８１﹒４銀；廣汽（０２２３８）跳高近４巴仙，報

８﹒０７銀。請請！



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