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即市新聞

08/12/2020 12:13

《匯海澤言－葉澤恆》美經濟方案仍未通過，留意歐央行官員言論

　　《匯海澤言》美國跨黨派議員提出約九千億美元支援經濟方案，但在兩個關鍵問題上未達成
共識。當中包括滿足民主黨的要求，如何分配州、地方政府的援助；與及滿足共和黨的要求，向
企業等提供法律保障，避免因為初期防疫工作不足而可能面對法律訴訟。另一方面，國會領袖正
考慮將支援經濟方案，放入１﹒４萬億美元的年度預算案中。若果本周五前未能通過預算案，聯
邦政府可能因為欠缺撥款而要暫停運作。眾議院民主黨領袖霍耶就表示，參眾兩院將把原定周三
的投票，押後一個星期，以便有更多時間作商討。若未能達成協議，額外失業保險救濟等多項措
施將於年底到期。聯儲局將於下星期議息，很大機會再推出寬鬆措施，又或者把有關措施延長。
預料美匯指數將在９０﹒５至９１﹒８之間上落。

＊慎防歐洲央行官員唱淡歐元＊

　　歐盟籌備成立的復甦基金，因為在審批上的條件與民主、法治水平掛勾，令成員國的波蘭及
匈牙利感到不滿，認為是超出歐盟的規定。兩國的領袖都被指有獨裁的傾向，正被歐盟調查是否
會損害司法及媒體的獨立性。據媒體報道指，一旦兩國在本周二都不改變其立場，歐盟可能會啟
動後備方案，把兩國排除出復甦基金。
　　雖然歐盟與兩國嘗試收窄分歧，但其他成員國已經對這情況感到厭倦，故把兩國排除出復甦
基金的機會頗大。惟由於整體預算案陷入膠著，可能令明年歐盟委員會欠缺正式的撥款，需要動
用緊急預算，或有機會陷入局部停運的情況。歐洲央行將於星期四公布議息結果，相當大機會把
之前推出抗疫緊急措施再延長，甚至在緊急買債方面的金額加碼。但要留意歐洲央行會否提及歐
元高企對當地經濟帶來的影響，或成為歐元短線回落的因素。預料歐元兌美元有機會回試
１﹒２０水平。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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