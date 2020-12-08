港股跌穿廿天線挫２０２點收２６３０４點，科技指數升１４０點

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股個別發展，納指連續三日創新高，而港股今早低開４６

點報２６４６０點，受金融股、油股拖累，且港府再收緊抗疫措施，恆指全日反覆向下，早段收

報２６３４４點跌１６１點。午後沽壓未止，大市續下行，曾見２６２７０全日低位，港股最終

收報２６３０４點，跌２０２點或跌０﹒７６％；國企指數報１０４０９點，跌６３點或跌

０﹒６１％；恆生科技指數報８０８５點，升１４０點或升１﹒７７％。主板成交

１３５４﹒１８億，與上日持平。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３４１０點，跌６﹒４３點或跌０﹒１９％，成交

３０４６﹒３５億元人民幣；深證成份指數報１３９７３點，升０﹒４１點或升０﹒００％，成

交３９７０﹒６５億元人民幣。兩市成交達７０１７億元人民幣，較上日跌８﹒４％。

重磅股方面則齊挫，其中匯控（００００５）領跌３﹒６１％，報４１﹒３５元；建行

（００９３９）跌２﹒０１％，報５﹒８５元；中移動（００９４１）跌１﹒９４％，報

４５﹒４５元；邦保（０１２９９）跌１﹒０２％，報８７﹒０５元；港交所（００３８８）跌

０﹒１％，報３８４元；騰訊（００７００）跌０﹒０９％，報５８３元。



＊京東健康首日掛牌表現理想，高見１２３﹒９元較招股價高近７６％＊



京東健康（０６６１８）今日正式掛牌，表現相當理想，曾高見１２３﹒９元，較招股價

７０﹒５８元高７５﹒５％，惟收市前現獲利盤，股價回吐至１１０元收市。而同系則個別發展

，其中阿里健康（００２４１）升３﹒９１％，報２３﹒９元；惟平安好醫生（０１８３３）跌

１﹒３５％，報９１﹒５元。

可惜京東健康上市未有帶動新經濟板塊走上，其中京東（０９６１８）更要下跌１﹒８１％

，收報３２５﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）則無升跌，報２５８元；騰訊（００７００）跌

０﹒０９％，報５８３元。唯有美團（０３６９０）可升１﹒８４％，報２８７﹒６元；小米

（０１８１０）可走上４﹒７７％，報２６﹒３５元。

摩通首予手遊股評級與目標價，其中祖龍娛樂（０９９９０）首獲增持評級，目標價２９元

，今日股價揚升７﹒４８％，報２３元；中手遊（００３０２）亦獲首予增持評級，目標價

４﹒３元，今日股價升４﹒２４％，報２﹒９５元；而ＩＧＧ（００７９９）則獲首予中性評級

，目標價８元，今日股價升３﹒４３％，報７﹒８３元。其他手遊股方面，友誼時光

（０６８２０）升８﹒９％，報２﹒０８元；易鑫集團（０２８５８）升６﹒１９％，報２﹒４

元；金蝶國際（００２６８）升５﹒６２％，報２６﹒３元。



＊車股銷售數據強勁，長汽領跑揚逾一成＊



車股普揚，其中升勢最強為長汽（０２３３３），該公司１１月汽車銷量達１４﹒５２萬台

，按年增加逾２６％；產量為１４﹒６２萬台，按年增逾２３％，加上獲瑞信維持「跑贏大市」

評級，兼升目標價至１７﹒５元。該股今日領跑行業，揚升升１１﹒７％，報１５﹒６６元。吉

利汽車（００１７５）今年１１月總銷量達１５萬部，按年增約５％，按月增約７％，惟今日股

價僅微升０﹒４８％，報２０﹒９５元。敏實（００４２５）升３﹒１％，報３８﹒２元；廣汽

（０２２３８）升３﹒９９％，報８﹒０７元；比亞迪（０１２１１）升２﹒５４％，報

１８１﹒４元；五菱汽車（００３０５）跌２﹒７５％，報１﹒０６元；恆大汽車

（００７０８）跌０﹒５２％，報２８﹒８５元。

疫情回彈加上中美關係惡化，油價周一下跌約１％。布油期貨收跌０﹒９％報４８﹒７９元

（美元．下同），美油期貨則下跌１﹒１％收４５﹒７６元，帶動油股今日偏軟。三桶油齊挫中

石化（００３８６）跌４﹒７６％，報３﹒４元；中海油（００８８３）跌３﹒９１％，報

６﹒８９元；中石油（００８５７）跌１﹒６７％，報２﹒３６元。而中海油服（０２８８３）

則跌２﹒９５％，報５﹒９３元；中石化冠德（００９３４）跌１﹒４２％，報２﹒７７元。

市場憧憬美國推出新經濟刺激措施，帶動金價微揚逾１％，而金股方面亦齊揚。中金國際

（０２０９９）揚３﹒２８％，報１１﹒９８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒５％

，報１３５６元；恆興黃金（０２３０３）升１％，報３﹒０３元；招金礦業（０１８１８）升

０﹒７１％，報９﹒９１元；紫金礦業（０２８９９）升０﹒６６％，報７﹒５９元；山東黃金

（０１７８７）升０﹒４４％，報１８﹒１２元。（ｊｃ）

