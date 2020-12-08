《鍾之日記》美制裁加碼，魚缸低氣壓

《鍾之日記》１２月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美關係持續劍拔弩張，美國財政部正式宣布制裁１４名全國人大常委會副委員長，他們在

美國的資產將會被凍結，同時被禁止與美國人和企業進行交易，他們與其直系親屬將被禁止前往

美國。中國外交部回應表示，對美國制裁人大常委會領導成員表示強烈憤慨和強烈譴責，敦促美

方立即撤銷錯誤決定，至於中方反制美方制裁的細節，則呼籲外界保持耐心。

與此同時，美國眾議院周一（７日）在全院無異議，以口頭表決下通過《香港人民自由和選

擇法案》，法案內容提及美國政府會為已持有簽證並身處美國，但返港後可能面臨政治迫害的港

人，提供臨時保護身份，亦會加快處理為逃離政治迫害的港人，赴美難民申請程序。

隔晚美股個別發展，納指則連續三日創新高，而港股今早低開４６點報２６４６０點，受金

融股、油股拖累，且港府再收緊抗疫措施，恆指全日反覆向下，早段收報２６３４４點跌１６１

點。而午後大市續下行走勢，曾見２６２７０全日低位，港股最終收報２６３０４點，跌２０２

點或跌０﹒７６％



＊滬指三千四響警號，惟外資流入＊



Ａ場方面，銀行股見５支陰燭，儘管白酒股大升托市，滬綜指仍在近穿三千四位置爭持，午

後滬指一度小幅倒升，但最終仍跌０﹒１９％，報３４１０﹒１８點，三千四響警號，深成指全

日無升跌，惟創業板指逆市升０﹒７３％。

交投情緒持續趨淡，兩市全日成交７０１７億元人民幣，按日減少８﹒８％，惟外資通過陸

股通淨流入６６﹒７６億元人民幣。

中國１１月末外匯儲備規模單月漲幅為２０１３年１１月以來最大。分析人士認為，近期中

國出口強勁復蘇，貿易順差持續擴大，隨著年底季節性結高峰來臨，客盤結匯率將有所上升，這

也會為外儲增加提供更多助力。不過，一旦美元指數重新反轉升值，那麼將引起非美元貨幣貶值

與跨境資本回流，給跨境企業帶來較大的匯率風險。



＊三桶油領跌藍籌，內銀股遇陰天＊



由於疫情回彈且中美關係惡化，油價周一下跌約１％。布油期貨收跌０﹒９％報４８﹒７９

美元，美油期貨則下跌１﹒１％收４５﹒７６美元。中海油集團此前遭美國國防部列入黑名單，

中美關係變差，或對中國石油行業帶來打擊。

三桶油急挫領跌藍籌股，中石化（００３８６）挫４﹒８％，中海油（００８８３）跌

３﹒９％，中國石油（００８５７）跌１﹒７％。

另外，內銀同樣跌幅顯著，工商銀行（０１３９８）挫２﹒１％，建設銀行（００９３９）

跌２％，中國銀行（０３９８８）走低１﹒９％，農業銀行（０１２８８）軟１％。



＊京東健康首掛賺近二千，瘋吸大市一成成交＊



自從螞蟻集團上市「撻Ｑ」，沉靜了一陣子的新股市場再被炒熱。京東健康（０６６１８）

今日首掛，甫開市已晉身成「紅底股」，市值更突破同業阿里健康（００２４１）；其升勢午後

再進一步擴大，日內高見１２３﹒９元；全日收報１１０元，較招股價７０﹒５８元高出

５５﹒９％。不計手續費，每手５０股帳面賺１９７１元。

京東健康首掛獲市場資金大幅追捧，全日成交１﹒５６億股，涉資高達１６０﹒３９億元；

成交金額超越小米（０１８１０）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里

（０９９８８）等藍籌科網巨頭；以今日大市成交１３５４﹒１７億元計，京東健康就佔了近一

成二，吸資能力出眾。

雖然京東健康首掛表現卓越，但其母企京東集團（０９６１８）今日卻散水，收市跌

１﹒８％。

隔晚納指再創新高，本港新經濟股普遍逆市彈。小米此前公布配股帶來的利淡似乎已經消化

，該股盤中一度飆逾７％，漲幅為兩星期以來最大，收市升幅雖收窄至４﹒８％，但仍是表現最

好藍籌。舜宇（０２３８２）漲４﹒５％，美團染藍第二日終反彈１﹒８％。



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