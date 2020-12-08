《新股掛牌》京東健康收高近５６％，每手賺１９７１元

《經濟通通訊社８日專訊》京東健康（０６６１８）今日首掛，收報１１０元，較招股價

７０﹒５８元高出５５﹒８５％；成交１﹒５６億股，涉資１６０﹒３９億元。

該股一手５０股，不考慮交易費用，每手帳面賺１９７１元。

該股開報９４﹒５元，較招股價高３３﹒８９％，最高價為１２３﹒９元，最低報９２﹒６

元。（ｅｄ）

