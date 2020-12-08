《股林淘金－林家亨》美股創高後倒跌，電車股先跌後升

《股林淘金》美國昨天（７日）三大指數創新高後倒跌，道指下跌１４８點，納指保持６７

點升幅。蔚來及理想汽車先跌後回升，Ｔｅｓｌａ更創新高升７﹒１％，市值首越６０００億美

元，資金重回電車股板塊。可留意今日比亞迪（０１２１１）的升勢，有機會上試１８４元附近

。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

