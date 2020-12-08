《匯市縱橫－蕭啟洪》功夫足球

《匯市縱橫》在第四波疫情的周末，限聚令進一步收緊，那裏也不用去，閑在家中，看足球

成為了重要的娛樂節目。本周觀看英超比賽，發現久違了的－現場觀眾！原來從過去的一周開始

，部分疫情並不十分嚴重的英國城市，可以讓少部分的觀眾入場觀看足球比賽。闊別了球賽大半

年的一眾入場球迷，熱情更甚，令久未入場觀戰的筆者也恨得癢癢的！



說起足球比賽，想起剛去世的一代球王馬勒當拿，從筆者開始認識足球，第一個球王級的是

巴西的比利，之後便數到這位阿根廷的球王了。他為人津津樂道的事跡首推１９８６年世界盃決

賽周對英格蘭的那場經典比賽。阿根廷憑著馬勒當拿的兩個入球，把英格蘭淘汰出局。儘管你可

能不覺得那「上帝之手」的入球是光彩，但他從中場獨自盤球，過關斬將殺入禁區再起腳掛網，

以入球完成的攻勢，實為後世人傳頌。有趣的是，喜歡他的人會經常提起第二球，而說第一球是

球賽常有的現象（球證看不到球員犯規），並非馬勒當拿的錯！不喜歡他的人便經常提起第一球

，而忽略了他在第二球的精彩個人技術！這現象就像當前美國分化的社會，喜歡侵侵的人便相信

拜登是選舉舞弊才勝選，侵侵的法律行動將必還他公道而忽略了其法律行動已連連受挫，連其私

人及競選律師朱利亞尼（前紐約市長）亦宣布確診新冠病毒！



回說足球，若問亞洲足球代表，讀者可能都首推韓國或日本。其實，亞洲人在體質及體型的

限制下，並不是容易打進足球的世界舞台，但日本、韓國做到了。日本隊從１９９２年起便４次

奪得亞洲杯，６次進入世界盃決賽周，並３次進入１６強。現在若干日本足球員在歐洲頂級足球

會效力，當中最出名的是南野拓實，他正效力英超衛冕冠軍的利物浦足球會。早年的香川真司更

效力過曼聯幾個球季。韓國足球隊就更厲害了，自１９８６年至今的世界盃決賽周從未缺席，更

在２００２年奪得季軍。他們現主力球員孫興慜，正在英超球會熱刺效力多年，現球季更成為球

隊的首席射手，在首１１場英超比賽中攻入１０個入球，並在英超射手榜排名第二。早年的朴智

星也在曼聯效力多個球季，並曾經是這球隊的主力之一！



相對來說，足球在國內就不怎順利。國足在米盧的領軍下闖進了２００２年韓日世界盃決賽

周，為歷史首次，但只能在小組賽止步。而我國足球員在歐洲足壇能站穩陣腳的，寥寥可數，筆

者只想到早年曾在曼城足球隊效力的孫繼海，他在２００２－２００８年效力此球會，其後２年

在英甲的錫菲聯，其成就相對一眾的日本及韓國球員便不能同日而語。究竟我國足球還有那些改

進的地方才能衝出國際？是亞洲人體質、體型的天生缺憾？是國內的足球培訓力度不夠？是中超

的投入不足？是沒有引入外國的教練？是中國人的合群性有問題？不管問題在哪，只要我們有決

心，筆者相信總有成功的一天！



其實最近有不少值得我們自豪的事情發生。例如嫦娥５號成功登月並成功進行月軌對接，為

我國將來載人登錄月球提供了條件。又例如對抗新冠的漂亮勝仗，當前雖然在疫苗的利好消息下

，美國單日確診超２０萬，再創新高，累計已有１５００萬確診例。我國累計確診仍能保持

９４２９３例，為美國的０﹒６％（我國人口約為美國４倍以上）。驕人的抗疫成績令我國的經

濟復甦迅速，例如剛出來１１月份的貿易數據亮麗，貿盈持續增長（７５４億美元環比增長

２９％），出口與進口均錄得增長（以美元計算），別忘了人民幣在１１月份較年中上升超過

７％。早前公布１１月的服務業財新指數更上升至５７﹒８（１０月為５６﹒８），表示經濟上

升增速。全年正增長的機會頗大。來年市場更估計國內增長能達６－８％的高速。



若然中國足球員真的如星爺電影一樣，要練成少林功夫才能打出特色，打出國際，我想還需

假以時日。但在國內經濟迅速回暖，利率高企下，明年投資人民幣還需要等嗎？



＊本周策略＊



紐元：早前建議候高於０﹒７０００沽出紐元兌美元已成交，更新目標０﹒６８５０，止蝕

０﹒７１２０。



英鎊：上周建議候高於１﹒３４００沽出英鎊兌美元已成交，更新目標１﹒３１８０，止蝕

１﹒３５５０。



歐元：本周建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１９２０，止蝕１﹒２２５０。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５８００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒５０００，止蝕

６﹒６５００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

