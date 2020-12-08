《師傅教路－黃瑋傑》長城汽車股價形成上行態勢，中線目標１９元

《師傅教路》長城汽車（０２３３３）公布了１１月份汽車產銷數據，當月實現汽車產量

１４６１９０輛，同比增長２３﹒２％，環比１０月份則增長１１﹒４％；銷量為１４５２４０

輛，同比和環比分別增長１７﹒９％和７﹒１％。今年前十一個月累計產量為９４８９８２輛，

同比下降１﹒４２％，降幅較前十個月收窄３﹒４６個百分點；今年前十一個月累計銷量為

９６１４８９輛，同比增長０﹒７５％，扭轉前十個月的跌勢，並完成２０２０年１０２萬輛銷

量目標的９４﹒３％，１２月份只需要銷售５８５１１輛汽車，即可達成全年銷量目標。



＊完成全年銷量目標９４﹒３％＊



目前，長城汽車旗下擁有哈弗、ＷＥＹ、長城皮卡、歐拉四個品牌，並與寶馬合作，成立光

束汽車有限公司，產品涵蓋ＳＵＶ、轎車、皮卡三大品類，動力包括傳統動力、純電動以及插電

混動﹒按車型劃分，１１月份哈弗品牌實現銷量１０１８１２輛，同比和環比分別增長２２﹒１

％和３﹒９％，主要由於第三代哈弗Ｈ６貢獻了２３０００輛銷量，環比增長１０％。此外，「

哈弗」品牌在原來Ｈ系、Ｆ系的基礎上推出全新ＳＵＶ品類哈弗大狗，於１１月份貢獻了８５５

５輛銷量，環比增長２２％。

長城皮卡１１月份銷量為２２６１０輛，同比和環比分別增長１８﹒６％和１０﹒８％。風

駿５汽油國六版、風駿７新冠軍版、長城炮越野皮卡多款新品於今年上半年上市，進一步豐富車

型陣營。同時，國內多地放寬皮卡進城限制政策，有利長城皮卡銷量，長城炮一直高踞國內高端

皮卡銷量第一地位。



＊歐拉品牌１１月銷量同比升逾四倍＊



歐拉品牌１１月銷量為１１５９２輛，同比和環比分別增長４１４﹒７％和４４﹒７％。其

中，歐拉黑貓銷量詳９﹒４７３輛，環比增長５１％，主要由於改款後性價比提升。此外，歐拉

好貓已於１１月２４日上市，共計五款車型，由前保時捷設計師設計，並搭載咖啡智能，補貼後

全國統一售價為１０﹒３９萬元至１４﹒３９萬元人民幣，上市後料可帶動歐拉品牌銷量進一步

提升。

ＷＥＹ品牌１１月份銷量為９１２２輛，同比減少１２﹒７％，但環比輕微增加０﹒５％。

ＷＥＹ品牌的ＶＶ５、ＶＶ６、ＶＶ７車型將基於全新車型平台進行換代，期望能刺激銷量上升

。１１月銷售新能源車１１６４９輛，今年前十一月累計銷售４４６０９輛。除生產新能源汽車

外，集團基於汽車產品生命周期，延伸汽車產業鏈，開拓新能源汽車充電樁的銷售、安裝、售後

服務等﹒集團與寶馬合資的光束汽車進展順利，該合資項目總投資額為５１億元人民幣，年標準

產能達１６萬輛，新工廠預計將於２０２２年投產，將生產包括ＭＩＮＩ品牌純電動汽車和公司

旗下產品。

長城汽車股價自７月起形成上行態勢，並一直守穩５０天線以上，中線目標看１９元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

