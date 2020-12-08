《股壇解碼－戴名》美國選情高潮迭起；謝瑞麟（４１７）捉襟見肘

《股壇解碼》愈來愈多證據證明總統選舉出現舞弊疑點，但美國的司法部和聯邦調查局都不

見有任何動作，到底是真的如一些州份官員所說的無明顯證據還是不作為就有待日後考究，特朗

普團隊已經在眾多州份牽起法律訴訟，加上鮑威爾在另一條戰線興訟，相信要在１月順利完成交

接的可能性越來越低，加上特朗普近期的連串動作，很有理由相信會動用憲法賦與總統的權力來

實施戒嚴，市場盛傳在戒嚴期間會有大規模的搜捕行動，而最有可能發生的日期相信會在本月

（１２月）的１８日或１９日，個人偏向相信特朗普會在１９日採取行動，因為１９日是周六，

資本市場有兩天時間消化消息，這樣對資本市場的打擊將會最小。道指上周收報３０２１８點創

歷史高位，正式離預測的高位３１０００點所距不遠，升市原因主要是特朗普有望反敗為勝，假

若真的如眾所願，投資者小心大戶趁好消息出貨。



＊反守為攻＊



美軍增兵沖繩、關島和南海，為了遏止解放軍軍機經常接近台灣領空，台灣擬授權東沙指揮

官開火權，更加增加了擦槍走火的機會，由於台海關係越趨緊張，地緣政治升溫，投資者可以考

慮以日圓作為亞太區市場的避險工具。



＊誰之過＊



中行（０３９８８）原油寶事件的處罰結果終於出台，對中行和其分支機搆的違規行為合共

處罰了５０５０萬元，事件暴露出就算是中國銀行都會出現大的失誤，當中包括產品管理不善和

沒有通過壓力測試，交易系統和風險管理都存在缺陷，內控管理不健全，對產品相關市場不熟悉

，銷售違規並且誇大宣傳，沒有對客戶風險承受能力作評估（ＫＹＣ）。身為四大行的中國銀行

尚且如此，其他規模較小的銀行更加不敢想像，像包商銀行這樣的事件可能陸續有來，投資者宜

遠離。



＊請君入甕＊



恆指上周一（３０日）突然下跌５００多點，隨後於周二（１日）扭轉跌勢，開始逐漸往上

，周一跟沽散戶齊齊中伏，而且每日波幅非常窄，做空散戶走又死唔走又死，走又怕個市一走就

落，唔走又俾個市陰Ｄ陰Ｄ升上去陰乾，牛熊證街貨比例稍稍上升至５５：４５，逼得熊證重倉

位比上周上移１００點，估計大戶會繼續借勢上破熊證重倉位，認沽期權上周分別在２４４００

點和２４８００點建倉跡象，投資者宜觀望趁機造空。



＊股票簡評＊



謝瑞麟（００４１７）主要從事製造、銷售和推廣珠寶首飾，主要以ＴＳＬ品牌為主，集團

於中國大陸設有零售網絡，並以旗下副品牌ＳＡＸＸ經營。從最近公報的中期業績看，謝瑞麟無

論在負債、資產和存貨周轉方面都十分不理想，首先是集團一直以手工和設計作為標誌，這些都

是成品的附加值，存貨的實際價值在扣除這些附加值後可能會有大幅度的折讓，若以帳面計算，

存貨不單止佔了流動資產超過一半，而且比流動資淨值高，假如以存貨的實際價值（去除手工和

設計的附加值）計，流動資產淨值可能會大幅縮水，最後將反映在資產淨值的減少，相對也影響

到謝瑞麟的信用狀況。其次是流動和非流動負債中的計息銀行和其他貸款總和超過１０億，幸好

財務費用只有３０００萬不到，但整體來說集團的負債情況仍然令人擔憂。

參考全年業績中的數據，存貨周轉日數超過１８０天，相信上半年的存貨周轉期會受到疫情

影響而延長，直接影響謝瑞麟的現金流，加上銷售成本佔收入比率同比有所增加，證明集團的盈

利能力下跌，另一方面謝瑞麟的手頭現金加定期存款不足以應付集團的貸款和應付款，這些都證

明集團的財務狀況不健康，雖然每股資產淨值超過３元，但投資者仍然不易視作長線投資而入市

，而且基於資金短缺的原因，謝瑞麟可能在未來數月會以供股等方式來紓緩集團的財務壓力，投

資者暫時不宜貿然買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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