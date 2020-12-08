《日入而息》政府禁晚市堂食周四生效，京東健康首掛收升近５６％

《今天重點》﹡林鄭稱晚市由六時起禁堂食，健身中心美容院等須關閉；當局研究再向受重

創行業提供額外津貼；嚴格執行航班熔斷機制，抵港者須指定酒店檢疫

﹡陳肇始稱由中國以外抵港人士需到指定酒店檢疫兩周；行會通過強制檢測者

未有結果前留原有處所；禁晚市堂食周四生效，違限聚令罰款加至５０００

﹡京東健康（０６６１８）收高近５６％，每手賺１９７１元；京東健康指疫

情後線上問診的需求仍然居高不下

﹡外交部回應美制裁名單：將有力反制，細節請保持耐心；特區政府強烈譴責

所謂美國制裁，促停止干涉中國內政

﹡本港新增一百宗確診２７宗無源頭，累計升破七千宗



《即日市況》﹡港股跌穿廿天線挫２０２點收２６３０４點，科技指數升１４０點



《深滬股市》﹡外資午後加大流入，滬綜指曾倒升全日終跌０﹒１９％



《美元匯價》﹡美匯９０﹒５０支持位初步獲得確認；歐元最新報１﹒２１１５╱１６，日

圓最新報１０４﹒０７╱１０



《公司資訊》﹡中國人壽（０２６２８）個險板塊新業務價值增長９﹒７％，將加大線上經

營力度；中國人壽料明年首季大額保單減少，內險市場仍有增長空間

﹡康宏（０１０１９）遭股東郭曉群控告，指公司發布中傷及誹謗言辭

﹡宏利表示港人對健康保障有需求，明年續以康健產品為核心業務

﹡亞視（００７０７）售馬來西亞房產商股權，稅前盈利３３００萬元

﹡卓悅（００６５３）欠租被業主申請清盤，明年３月聆訊

﹡恆隆地產（００１０１）簽訂首批總額１５億元可持續發展表現掛勾貸款

﹡京東健康（０６６１８）疫情後線上問診的需求仍然居高不下

﹡美團（０３６９０）旗下錢袋寶支付涉數項違規被罰２６萬人幣

﹡香港電訊（０６８２３）推出全新金融科技服務Ｆｌｅｘｉ Ｆｌａｓｈ

﹡許家印視察恆大汽車（００７０８）全球研究總院，２０２５年目標產銷

１００萬輛

﹡中國玻璃（０３３００）附屬公司擬收購生產浮法玻璃的尼日利亞公司

７０％股權

﹡普匯中金（００９９７）附屬與西安中天科技訂立新擔保協議及新顧問服務

協議

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）８０萬股



《國企紅籌》﹡中聯重科（０１１５７）獲中證監批准公開發行Ａ股股票

﹡東風集團（００４８９）１１月汽車銷量按年增長５﹒４％

﹡中國鐵建（０１１８６）中標８項重大項目，涉逾５２４億元人民幣

﹡保利置業（００１１９）首１１個月合約銷售額按年增２５﹒１％



《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）１１月原煤產量升９０％，首１１月升２６％



《中國要聞》﹡深圳搶新樓現象傳被整頓，認籌金來自非親屬或遭拒買

﹡小米長江產業基金入股常州縱慧芯光半導體

﹡郭樹清稱正面而審慎應對金融科技產業飛速成長

﹡海南表示建國際知識產權交易所，推法定數字貨幣應用

﹡海南首支規模１億美元ＱＦＬＰ基金落地

﹡樓繼偉稱財政收支缺口或再擴大，應降低專項債佔比

﹡首批自由貿易全功能型跨境人幣資金池在天津投入運營

﹡機構料１１月ＣＰＩ同比持平，ＰＰＩ跌幅收窄

﹡商務部表示首十一月民企出口增１２﹒２％市場份額續升；中國商務部敦促

美方撤回針對新疆棉花及棉製品預扣令

﹡北京表示年底前企業國有股權１０％將劃轉充實社保基金

﹡陳雨露稱引領金融科技健康發展，支持綠色、普惠金融

﹡瑞銀資管表示醫藥股有待觀望，看好中國新能源領域

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨投放４００億

﹡中國海關昨起暫停澳洲一公司輸華牛肉產品進口申報

﹡外交部回應美制裁名單：將有力反制，細節請保持耐心；美國今年第六度對

台軍售，外交部表示將做出必要回應

﹡美中貿易全國委員會官員：中國將堅守首階段貿易協議

﹡美再有法官初步禁令，阻商務部禁止下載ＴｉｋＴｏｋ

﹡小鵬汽車擬配售ＡＤＳ募資，美股曾重挫盤中回穩

﹡芬蘭授權當局封殺危及國安電訊網絡設備，未點名華為

﹡華為正式發布首款商用台式機；華為與三大運營商研究院等成立６Ｇ ＡＩ

論壇倡議書

﹡紫光集團周四債息支付恐違約，紫光國微價挫２％

﹡據報蘇寧否認債務危機傳聞，會按時兌付下周到期債券

﹡乘聯會表示１１月新能源車批發銷量同比大增近１﹒３倍

﹡財政部薛虓乾稱經濟好轉後，債務規模要退坡

﹡北京向百度Ａｐｏｌｌｏ頒發５張無人化路測通知書

﹡綠地集團主動去槓桿，以８９億自有資金完成債券兌付

﹡內媒表示ＭＳＣＩ將京東健康加入ＭＳＣＩ標準指數及大盤股指數

﹡２０２１年度煤炭交易會中長期合同簽約量料超十億噸



《寶島快訊》﹡台股升０﹒７％收１４３６０點，三連揚再創歷史新高



《其他消息》﹡港澳辦回應制裁名單，強烈譴責美國務院政治霸凌行徑

﹡浸大方仲賢涉管有攻擊性武器，獲准保釋但不得離港

﹡謝偉俊去信財庫局，促聯同證監會等介入康宏事件

﹡林鄭回應許智峯戶口凍結案：有欺騙「前科」者言論不可信

﹡政府任命孫玉菡為勞工處處長，李國彬調任效率專員

﹡涉網上號召攻入警總殺鄧炳強，警方拘捕５０歲男保安

﹡深股通額度全日用３５﹒９億元；滬股通額度全日用４９﹒８億元，陸股通

淨流入６７億

﹡好鄰舍北區教會匯豐銀行戶口被凍結

﹡調查指三成僱主預計明年首季縮減人手



《新冠肺炎》﹡本港新增一百宗確診２７宗無源頭，累計升破七千宗

﹡政府６時後禁晚市堂食，餐飲業料本月生意大跌六成半

﹡成都再增３宗本土確診累計５例，官方否認封城傳言

﹡特朗普邀輝端等赴疫苗峰會遭拒，將簽令保疫苗供應

﹡何栢良憂深切治療部快將飽和，未能接收確診重症者

﹡林鄭稱晚市由六時起禁堂食，健身中心美容院等須關閉；當局研究再向受重

創行業提供額外津貼；嚴格執行航班熔斷機制，抵港者須指定酒店檢疫

﹡專家表示若確診高企或要收緊防疫，料後年才不用戴口罩

﹡許樹昌稱如同一屋？多座有確診，或要全區封鎖

﹡陳肇始稱由中國以外抵港人士需到指定酒店檢疫兩周；行會通過強制檢測者

未有結果前留原有處所；禁晚市堂食周四生效，違限聚令罰款加至５０００

﹡醫管局表示重症增加及出現年輕化；新一波疫情深切治療部病人有年輕化趨

勢

﹡一田百貨沙田分店增至１０名員工初步確診；衞生防護中心一名家居檢疫小

組人員初步確診

﹡招商永隆銀行明日起調整分行營業時間

﹡外媒表示印尼藥企稱科興新冠疫苗有效率最高達９７％

﹡科興生物澄清疫苗有效率９７％說法：尚未得出數據

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