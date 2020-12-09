《新股掛牌》華潤萬象首掛開報３０﹒８元，較招股價高逾３８％

《經濟通通訊社９日專訊》華潤萬象（０１２０９）今日首掛，開報３０﹒８元，較招股價

２２﹒３元高出３８﹒１２％，以每手２００股計，不計手續費，每手賺１７００元。

該股公開發售獲超額認購２８﹒７８倍，一手中籤率１００％。（ｅｄ）

