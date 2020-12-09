《華爾街內望》美股受疫苗消息提振走高，標指曾破３７００點關口

《經濟通通訊社９日專訊》受新冠肺炎疫苗積極消息提振，但圍繞新一輪財政刺激措施的不

確定性限制漲幅，美股周二（８日）收高，當中標指曾破３７００點關口。

道指漲１０４點或０﹒３５％，報３０１７３點，曾創歷史新高３０２４６點。標指漲１０

點或０﹒２８％，報３７０２點，高見３７０８點。納指漲６２點或０﹒５％，報１２５８２點

，高見１２５９４點。

美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）公布，沒有對輝瑞的疫苗安全性和有效性提出新問題，為這

款疫苗獲得緊急使用授權掃清障礙。

不過美國感染病例激增、加州宣布新限制措施之際，市場希望出台更多刺激措施。參議院共

和黨領袖麥康奈爾表示，國會應通過一攬子救助方案，並將他們可以達成一致的措施包括在內，

同時將給予企業提供法律免責保護等有分歧的條款排除在外。

個股方面，Ｍｏｄｅｒｎａ跳漲６﹒５１％，瑞士將其疫苗的已確認訂單由４５０萬劑增加

至７５０萬劑。強生漲１﹒７３％，可能在明年１月獲得疫苗後期試驗結果。

波音微跌０﹒６７％，最新數據顯示上月又有６３部７３７ ＭＡＸ客機訂單遭取消。特斯

拉漲１﹒２７％，公司宣布將增發５０億美元股票，是公司三個月內第二次增發股票。

指標十年期國債收益率跌１﹒３個基點，報０﹒９１４６％，曾一度跌至０﹒８９３％，創

本月初以來首次跌破０﹒９％關口。（ａｌ）

