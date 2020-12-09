  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2020 07:50

《華爾街內望》美股受疫苗消息提振走高，標指曾破３７００點關口

　　《經濟通通訊社９日專訊》受新冠肺炎疫苗積極消息提振，但圍繞新一輪財政刺激措施的不
確定性限制漲幅，美股周二（８日）收高，當中標指曾破３７００點關口。
　　道指漲１０４點或０﹒３５％，報３０１７３點，曾創歷史新高３０２４６點。標指漲１０
點或０﹒２８％，報３７０２點，高見３７０８點。納指漲６２點或０﹒５％，報１２５８２點
，高見１２５９４點。
　　美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）公布，沒有對輝瑞的疫苗安全性和有效性提出新問題，為這
款疫苗獲得緊急使用授權掃清障礙。
　　不過美國感染病例激增、加州宣布新限制措施之際，市場希望出台更多刺激措施。參議院共
和黨領袖麥康奈爾表示，國會應通過一攬子救助方案，並將他們可以達成一致的措施包括在內，
同時將給予企業提供法律免責保護等有分歧的條款排除在外。
　　個股方面，Ｍｏｄｅｒｎａ跳漲６﹒５１％，瑞士將其疫苗的已確認訂單由４５０萬劑增加
至７５０萬劑。強生漲１﹒７３％，可能在明年１月獲得疫苗後期試驗結果。
　　波音微跌０﹒６７％，最新數據顯示上月又有６３部７３７　ＭＡＸ客機訂單遭取消。特斯
拉漲１﹒２７％，公司宣布將增發５０億美元股票，是公司三個月內第二次增發股票。
　　指標十年期國債收益率跌１﹒３個基點，報０﹒９１４６％，曾一度跌至０﹒８９３％，創
本月初以來首次跌破０﹒９％關口。（ａｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/12/2020
大新銀行料明年本港經濟增3.6%　難再推大規模紓困措施
財經熱話08/12/2020
交銀國際：明年價值股跑贏新經濟股　恒指目標最高看32000點
中國故事08/12/2020
《神州經脈》美國制裁14名人大官員　滬綜指收跌續爭持三千四
財經熱話08/12/2020
京東健康首掛高收56%　市值高達3440億元
FOCUS08/12/2020
【FOCUS】「食螃蟹」英啟公眾接種　搶疫苗印度暫拔頭籌
香港要聞08/12/2020
【新冠肺炎】林鄭：晚市六時起禁堂食　健身中心美容院等須關閉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>