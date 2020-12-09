《缸邊隨筆－石鏡泉》ＢＩＳ話破產潮現

《缸邊隨筆》對金融界人士言，他們謂命中有三件事是肯定的：死亡、交稅、ＢＩＳ。為甚

麼金融界人士會將ＢＩＳ捧上神枱？ＢＩＳ又是甚麼？



ＢＩＳ，叫Ｂａｎｋ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ，國際

結算銀行。它是環球央行的央行，亦即是全球銀行的太嫲。



ＢＩＳ太嫲在其今季的季報中指出：金融市場的寬鬆流動銀根將會被收緊，不少公司會因流

動資金不足而破產。



很簡單的一句，但就足以影響環球７０億人的生活、財富，ＢＩＳ太嫲是提出個警告，太嫲

的各媳婦（環球各央行）如果不好好地管好她們頭家，則她們的子女（銀行、企業）將會出事，

養唔大。



高盛也指出美股是位高勢危，如果市場流動資金真如太嫲般講會減少，則高盛的「危」言，

就有機會成真。迄至２０２０年１２月４日，美股的人氣（好友）已達高位。而各類投資者的持

倉量基本逾８０％至９０％。尤其是對沖基金的倉位幾近１００％，一旦市有變動，易出現人踩

人，踩死人。



一個使人不安的是今時有１７﹒５萬億的債券是負息的，只要利息一回升，這批負息債券的

持有人，如要套現，一就是揸到期，一就是大出血拋售。



＊下次危機起因：負息債券崩盤＊



可以預期，下次金融危機，會由負息債券崩盤起。



ＢＩＳ太嫲，究竟是何人，有如此巨大的影響力？



ＢＩＳ太嫲是於１９３０年即位，原職責是督促一戰戰敗德國的賠款繳付。



當時的ＢＩＳ太嫲，就負責接收戰敗德國的黃金、賠款。然後分配與其他戰勝國，由那時開

始，ＢＩＳ太嫲的工作人員是不理自己的國籍，而只做好國際金融工作，早期的上位主腦是美、

英、德（而且是個納粹）。



１９４５年，二次大戰結束，ＢＩＳ太嫲又重操故業，監督二次戰敗德國的賠款，再分與各

戰勝國。



自１９３０至１９７７，ＢＩＳ太嫲是借居於近巴塞爾火車站的一家酒店，直到１９７７年

才移至它今時的「皇宮」Ｃｅｎｔｒａｌｂａｈｎｐｌａｔｚ ２。這個「皇宮」有所有的外交

豁免權，有幾套防火╱滅火、電力系統，更有醫院，瑞士警方不可以進入這所「皇宮」，出入的

郵件都是絕密，任何國家不可拆開。



這位ＢＩＳ太嫲董事局，由１９位環球大國央行組成，１９９６年，中國的周小川也成為太

嫲董事成員可以列席開會。其他一些小國的央行只能是太嫲成員，但不可以列席開會。



太嫲董事局每兩個月，在一個星期日開會，開兩日，午餐是自助餐，晚餐７：００ｐｍ開始

，食完晚飯，這１９位董事就進行討論，可至凌晨，討論事項不會有記錄，亦要絕對守密，各董

事在會後，基本會執行會議上的事項。



每兩個月，討論幾小時，就可決定天下金融事？有無咁有效率。唉！梗有啦，開會前，被討

論事項都會有足夠文件，知道係乜，會上只要討論疑點，不似香港立法會班議員浪費時間。



ＢＩＳ太嫲有幾大影響力？單看看她轄下的一些委員會便知，Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｎ

Ｂａｎｋｉｎｇ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎ， Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｎ ｔｈｅ

Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍ， Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｏｎ

Ｐａｙｍｅｎｔ ａｎｄ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ， Ｉｒｖｉｎｇ

Ｆｉｓｈｅｒ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ是處理各央行的統計數據。太嫲還有兩個小組，一個管保險

，一個叫Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ Ｂｏａｒｄ（ＦＳＢ），其工作是統籌各

國金融機構的監管法則，ＦＳＢ目前已成為環球金融界的一個重要支柱（即無乜銀行不受他們管

）。日前筆者有文講，中國的銀行要執正其資本充足比率，就是跟ＦＳＢ的規定做。



不少投資者有炒期指、期權，種種衍生工具，可知這些都受到太嫲的規則所監管？



不少投資者都認為耶倫上場做財長，仍會行寬鬆政策，但當ＢＩＳ太嫲話，明年環球流動資

金會減少時，就要對所期盼的大放水環境要留一手，看看ＢＩＳ太嫲下次會（唔知邊日）會討論

Ｄ乜了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

