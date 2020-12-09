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即市新聞

09/12/2020 08:33

《ＩＰＯ反應》和鉑醫藥公開超購７７﹒５倍，一手中籤率１０％

　　《經濟通通訊社９日專訊》和鉑醫藥（０２１４２）明日掛牌，接獲１１﹒５２萬份申請認
購合共１０﹒８６億股，超購約７７﹒５４倍。定價每股１２﹒３８元，為招股價介乎１１﹒７
元至１２﹒９２元的中間偏上。一手１０００股中籤率１０％，認購２０手穩獲一手，認購６９
１﹒２萬股的「頭錘飛」一張，中籤率４﹒２７％。
　　按回撥機制，將４１４６﹒６萬股由國際發售重新分配至在港公開發售，香港公開發售的最
終數目為５５２９萬股，相當於全球初步可供認購的總數約４０％。國際發售方面有１０９名承
配人獲分８２９３﹒１萬股，相當於全球發售可供認購總數約６０％。
　　９名基石投資者已認購合共５７６１﹒２萬股，假設超額配股權未獲行使，相當於全球發售
完成後已發行股本約７﹒５％；及全球發售項下的發售股份約４１﹒６８％。
　　是次集資，所得款項淨額估計約１５﹒９９億元，約３７％預期用於撥資核心產品，包括巴
托利單抗（ＨＢＭ９１６１）及特那西普（ＨＢＭ９０３６）；約２３％預期用於撥資支柱資產
ＨＢＭ４００３在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其
他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出；約１５％預期用於撥資其他正在尋求ＩＮＤ批准及尚
未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發；約１２％預期將用於撥資和鉑抗體平台產生的
創新型分子發現等。（ｎｓ）

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