《凱文隨筆－凱文》中國科技，石破天驚

《凱文隨筆－凱文》過去一星期，中國傳來了多項科技上的突破，由於都是當今世界的前沿

科技，故都是引述專家的話，來湊湊熱鬧。首先是「嫦娥五號」上升器飛到月球去採樣，並與返

回器對接；對中國帶負面情緒的人說，美國、蘇聯好幾十年前已登月，不足炫耀；殊不知，中國

這次升月，全部是由機器完成，沒有人類「落手落腳」來參與；美國當年把「人」送上月球，是

因為技術未能做到全電腦操控，需要「人」來「手動協調」，「人」也是整個系統的一件不能或

缺的「部件」，在航程中出現任何差池，這件「部件」就報廢。更重要的是，美國當年確實是強

，但今天其太空計劃已倒退了，中國不是單純地重覆一次美國昔日的活動，而是技術精良的航天

工程，未來還陸續有其他更多技術元素的項目，將來中國送上月球的人，不是科學家，而是被抽

中去旅行的「幸運兒」；這次活動隱含著另一層意義，就是家道中落的二世祖只是在食老本（儘

管他的老本很厚），已找不回當年的風采，但當年的窮小子卻成為了潛力無限的優秀青年。中國

的科技實力確實發生了重大變化！



然後是中國自主研制的「核聚變」（原子合成）裝置首次放電，與核電廠的「核裂變」（原

子分裂）剛好相反，但前者釋放出來的能量要大很多，太陽就是透過「核聚變」釋放能量。理論

上，這項技術將來會令石油淪為垃圾；也將解決人類一直夢想的星際旅行的「能源不足」這個棘

手問題。



再來就是中國科學技術大學構建的「光子」量子計算原型機「九章」，這東西專業到彷彿是

科幻小說的產物，簡單說，它要比谷歌去年發布的「超導體」量子計算原型機快「一百億」倍；

那表示，原來需要億年計算的任務（比方說要對一個５０００位的數字進行分子分解），用它只

需一秒；分子分解也是目前很多「密碼」組成的原理，換言之，假設「九章」將來（只是幾年內

的事）能夠破解世界上的任何密碼，不是痴人說夢。



還有就是中國的研究人員製造出飛行速度高達１６馬赫（即１６倍音速）的飛機發動機，簡

單說，如果成功應用在飛機航行，將來只需要兩小時，就能飛抵地球任何一個角落。



那兩位任期還有幾十天的「難兄難弟」的美國總統特朗普，與國務卿蓬佩奧，這趟卻沒出來

說中國偷了美國技術，因為這些技術都是超越了美國。兩兄弟只能搞一些損人不利己的活動，叫

停了五項「中美交流計劃」；從來交流計劃就是互惠互利，也許具科技優勢的國家會付出稍多，

但必也有得益，但美國這群執政者就是目光如豆的政客。



腦筋靈通的人或會問，中國的科技發展那麼強，為何只有極少的中國人拿下諾貝爾獎，原因

是拿諾貝爾獎需要好長的時間，獎是給已經驗證過的成果，中國早已撒下了科技種子，成果也陸

續見到了，相對高頻率拿獎的情況也會在未來的日子慢慢出現。我們既不必因目前取得的科技成

果而忘乎所以，也不要因為未拿下大量諾貝爾獎而妄自菲薄，讓中國老百姓都過上好日子，然後

也惠及「人類命運共同體」已足夠了。



後記：中國１１月份的貿易數據出來了，中國沒有強逼美國進口任何中國產品，但仍對美國

錄得貿易順差３７３億美元。中美脫勾，美國還能活嗎？

