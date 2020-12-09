《ＩＰＯ反應》領地控股（６９９９）公開認購僅５７％，人人有份

《經濟通通訊社９日專訊》內地房企領地控股（０６９９９）明日（１０日）掛牌，在港香

港公開發售部分認購不足，接獲４５５２份申請認購合共約１４２９﹒８萬股，認購相當於香港

發售股份總數的約０﹒５７倍。定價每股５﹒６９元，為招股價介乎４﹒５元至６元之中間偏上

。所有認購獲１００％分配。建銀國際為獨家保薦人。

由於香港公開發售股份認購不足，故已啟動重新分配程序，香港公開發售的發售股份最終數

目已下調至１４２９﹒８萬股發售股份，相當於全球發售可供認購的發售股份總數的５﹒７２％

。國際發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的合共２﹒２５億股發售

股份約１﹒３９倍，國際發售項下的承配人合共為１２２名。國際發售項下發售股份最終數目約

為２﹒３５７億股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約９４﹒２８％。

估計是次集資所得款項淨額約１３﹒１９２億元，約６０％將用於撥付現有項目，包括物業

開發項目的建設成本；約２０％將為未來項目提供資金，包括土地收購成本；約１０％用於償還

項目開發的現有計息借款；及約１０％用於一般業務營運及營運資金。（ｐｌ）

