《外企動向》傳日本軟銀集團考慮通過股份回購，逐步進行私有化

《經濟通通訊社９日專訊》據彭博社引述消息人士報道指，日本軟銀集團正考慮通過通過股

份回購，逐步進行私有化，並有意排除創始人孫正義以外的投資者，並可能需要逾一年時間，而

回購所需資金勢將透過持續出售資產獲得。（ａｌ）

